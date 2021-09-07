Налоговое давление на промышленный экспорт нецелесообразно

2020 год был кризисным для мировой экономики. Из-за карантинных ограничений и других последствий пандемии даже экономически развитые страны не смогли избежать спада в экономике. Например, ВВП Великобритании упал на 9,9%, Италии – на 8,9%, Франции – на 8,2%. Украинской экономике эксперты прогнозировали двузначное падение, однако по итогам прошлого года ВВП Украины снизился всего на 4%.

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На руку нашей стране сыграл тот факт, что она является экспортно-ориентированной. Высокие мировые цены на сырье помогли отечественным экспортерам нарастить экспорт. Особенно постарался украинский ГМК: по итогам 2020 года из Украины было экспортировано черных металлов и железной руды почти на 13 млрд долл. В денежном выражении это составило 35% всего украинского экспорта. Плюс к этому компании ГМК уплатили в бюджеты всех уровней налогов на 1,6 млрд долл.

В 2021 году металлурги и рудокопы продолжили свой ударный труд. Только черных металлов за восемь месяцев было экспортировано на 9 млрд долл. Это позволило перевыполнить доходную часть госбюджета почти на 28 млрд грн и укрепить гривну. Эксперты считают, что во многом благодаря успехам отечественного ГМК, Украина смогла осуществить все выплаты по внешнему долгу и пережить тяжелые времена без кредитов МВФ.

Власть не стала благодарить ГМК за спасение экономики. Во всеуслышание было объявлено, что благодаря высоким мировым ценам промышленники стали получать сверхприбыли от экспорта, поэтому их необходимо обложить дополнительными налогами. За прошедший год была повышена рента на добычу руды, подняты тарифы на грузовые перевозки по железной дороге и увеличена стоимость перевалки ЖРС в морских портах. При этом никто в правительстве не задумался, что цены на сырье изменчивы.

Так и случилось, начиная со второй половины 2021 года. С июля по август цена на железную руду обвалилась на 35%, черные металлы подешевели на 10% и цены продолжают снижаться. Получается, что рыночная конъюнктура ухудшилась, а рента и тарифы остались повышенными. Теперь компаниям ГМК придется их оплачивать со значительно более низких доходов, чем ранее. Однако украинскую власть это, похоже, не волнует.

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На сентябрь власть запланировала принять во втором чтении законопроект №5600, который предусматривает значительный рост налогового давления на бизнес. Если з/п примут, горно-металлургический комплекс, обеспечивающий почти 600 тыс. рабочих мест и 30% всех капитальных инвестиций, больше не сможет спасти страну. Напротив, промышленники сами окажутся в кризисе, из-за которого государство получит меньше налогов и валюты, но больше безработицы и проблем с бюджетом. Так стоит ли власти своими руками резать "курицу, несущую золотые яйца"?