Окончание торговой войны между США и ЕС выгодно Украине

С 2018 года рынок стали и алюминия лихорадит из-за торговой войны между США и ЕС, которая обернулась введением взаимных торговых ограничений. В ответ Китай и Россия также решили защитить свои рынки и мир захлестнула волна протекционистских решений. Продавать сталь стало сложнее, а расширить внутренний рынок – сложная задача для любой страны. Это требует времени и значительных усилий власти.

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Украинский стальной экспорт на рынке США практически отсутствует. Европейское направление составляет 41% карты отечественного промышленного экспорта. Однако через ЕС наша промышленная продукция, в том числе и сталь, попадает на американский рынок, но уже как европейская. Поэтому потепление торговых отношений между США и ЕС может расширить экспортные возможности наших металлургов.

"Мировое" торговое соглашение стороны могут подписать уже на саммите ЕС-США, который проходит в Брюсселе. До этого была проведена подготовительная работа. С марта США и ЕС договорились приостановить действие пошлин до 10 июля 2021 года. Если Вашингтон и Брюссель окончательно договорятся, Европейский Союз откроет свой рынок для американских компаний на 4 млрд долл. Соединенные Штаты будут готовы принять европейскую промышленную продукцию на сумму 7,5 млрд долл.

Украинские металлурги ожидают публикации окончательной редакции законопроекта ЕС о введении углеродной пошлины СВАМ. По предварительной информации, наша страна сможет рассчитывать на особый режим ее применения. Однако вряд ли нам удастся избежать экспортных потерь. В этом контексте торговая оттепель между США и Евросоюзом может дать нашим производителям шанс на рост поставок стали в ЕС. Это поможет компенсировать часть потерь от СВАМ.

Кроме того, сохраняется надежда, что окончание "войны пошлин" между Соединенными Штатами и Европейским Союзом повернет маховик глобального протекционизма в обратном направлении. Это даст возможность украинским экспортерам восстановить утраченные позиции на международных рынках.