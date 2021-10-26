Ответственность за остановку меткомбинатов ляжет на Кабмин

Металлурги ждут от правительства запрета на экспорт лома. По прогнозам экспертов, если он не будет введен уже в ближайшие недели, то в 2022-м государственный бюджет потеряет не менее 20 млрд грн, а валютные поступления снизятся на 1,4 млрд долл.

Введение моратория на экспорт лома из Украины, согласно расчетам аналитиков, могло бы увеличить ВВП страны на 2,5%. Даже человеку, далекому от экономики, становится ясно: мораторий в разы выгоднее, чем его отсутствие. Но несмотря на столь убедительные аргументы, подготовленный Минэкономики проект постановления Кабмина о введении моратория на экспорт лома остается "на паузе". Причем каждый день промедления приближает катастрофу в металлургической отрасли. За восемь месяцев 2021 года из Украины вывезли 410 тыс. т лома. Это в 20 раз больше, чем было экспортировано за весь 2020-й.

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Общие запасы лома в металлургии приблизились к опасной черте — технологическому минимуму. Ниже этого минимума производить металлопродукцию станет невозможно. Держать цеха в режиме полупростоя опасно из-за вероятности возникновения аварий. Поэтому работу цехов, оставшихся без стратегически важного сырья, придется заморозить. Причем остановка может касаться и целых заводов. Нетрудно догадаться, что будет дальше, ведь для государства меткомбинаты — это источник налогов, валюты и рабочих мест. Остановка металлургического производства будет означать, что бюджеты всех уровней недополучат налоговые поступления.

Следовательно, власть не сможет выполнить свои социальные обязательства перед гражданами. Растущая безработица потребует от власти увеличения расходов на пособия, а нехватка валюты приведет к девальвации гривны, за которой вверх устремится инфляция. В итоге, ничего хорошего кроме роста бедности не получится. Уверен, в правительстве достаточно квалифицированных экспертов, чтобы оценить возможные последствия возможного кризиса в металлургии. В чем же тогда заминка?

Поведение Кабмина начинает больше напоминать умышленное вредительство экономике, чем взвешенную экономическую политику. Надеюсь, что я все-таки ошибаюсь, и вскоре правительство примет решение о ведении временного моратория на экспорт металлолома из Украины. Ведь это решение правильное и актуальное для всей экономики страны.