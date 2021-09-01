Парламент может дать старт реформе железнодорожного транспорта

В Украине 80% грузов перемещается железнодорожным транспортом. Это означает, что любые изменения на железной дороге напрямую отражаются на состоянии и конкурентоспособности украинской экономики. Особенно чувствительным для бизнеса является вопрос тарифов на грузовые перевозки. За последние 10 лет тарифы "Укрзализныци" выросли на 195% (!). Полученные УЗ средства были использованы неэффективно. Компания после рекордного убытка в 12 млрд грн в 2020 году продолжает балансировать на грани дефолта.

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Министерство инфраструктуры, похоже, отказалось от идеи реформировать УЗ и вернулось к практике повышения тарифов. Согласно приказу министерства, принятому в августе, до 1 января 2022 года тарифы вырастут в общей сложности на 30%. Данное решение было принято несмотря на возражения бизнеса и экспертов, которые предупреждали чиновников о негативных последствиях удорожания стоимости ж/д перевозок. За последние полтора года предприниматели потеряли в виде убытков 400 млрд грн. И вместо ожидаемой помощи от государства получили дополнительную финансовую нагрузку.

Манипулирование тарифами никогда не проходит бесследно для экономики. После решения Мининфраструктуры о повышении тарифов на грузоперевозки неизбежно произойдет подорожание грузов, перевозимых по железной дороге. Рост цен в первую очередь приведет к снижению конкурентоспособности украинских экспортеров и, как следствие, к снижению объемов экспорта. В итоге страна получит меньше валюты, и удержать стабильность курса гривны будет проблематично. Если продукцию станет продавать сложнее, то ее производство снизится. Государство автоматически потеряет налоговые поступления и получит новые проблемы с покрытием дефицита бюджета.

В конечном итоге за все заплатят украинцы, потому что цены в магазинах вырастут. Прежде всего повышение цен коснется пенсионеров и малообеспеченных. А рост цен на продукты у нас традиционно сопровождается ростом социального напряжения. Другими словами, власть в конце концов выйдет сама на себя – то есть получит снижение рейтингов. Даже с этой точки зрения решение Мининфраструктуры о повышении тарифов на грузоперевозки выглядит странным и непродуманным. Нужно искать решение, которое устроит бизнес, УЗ и государство.

Таким решением может стать создание независимого регулятора, который будет устанавливать экономически обоснованные тарифы на транспорте. Ведь проблема тарифов есть не только на железной дороге, она также актуальна для грузоперевозчиков, пользующихся услугами Администрации морских портов, и "Украэроруха". В июле 2020 года в парламенте был зарегистрирован законопроект №3927 о создании Национальной комиссии по регулированию в сфере транспорта (НКРТ). Прошел год, но его так и не рассмотрели. Точно так же, как и законопроект №1196-1, о железнодорожном транспорте. Их принятие поможет навести порядок в транспортной отрасли и снять с повестки дня тарифный вопрос.