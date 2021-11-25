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Сергей Магера

Почему Украине важно развивать промышленность

Сергей Магера

народный депутат Украины, внефракционный

25 ноября, 14:20
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За 30 лет независимости Украина потеряла более трети ВВП. Согласно подсчетам экспертов, в 1991 году объем валового внутреннего продукта нашей страны составлял 188,5 млрд долл. (в ценах 2010 года), по итогам 2020 года он упал до 130 млрд долл. Почему так произошло? Причин множество, но главная из них – потеря промышленного потенциала или деиндустриализация. Закрытие промпредприятий навсегда изменило экономику целых городов и регионов. Многие высококвалифицированные технические специалисты, оставшись без работы, поехали работать на польские и немецкие предприятия.

Деиндустриализация – это очень опасное явление для Украины. Без промышленности у страны не может быть успешного экономического будущего. Это доказано на опыте развитых стран мира и стран, которые сумели ворваться в когорту сильнейших экономик мира. Тем не менее, слушая риторику нынешней власти, понимаешь, что развитие промышленного потенциала не является для власти экономическим приоритетом. Уверен, что это происходит от глубокого непонимания сути промышленного производства и того вклада, который промышленность вносит в национальную экономику.

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Когда политик начинает говорить о развитии промышленности, его часто и несправедливо обвиняют в лоббизме. Но я не согласен с такой постановкой вопроса. О промышленности говорить нужно, причем больше, чем сегодня. Для наглядности приведу пример горно-металлургического комплекса, с которым я хорошо знаком, так как часто бываю на предприятиях и общаюсь с работниками и менеджментом. По итогам 2020 года предприятия ГМК уплатили в бюджеты всех уровней 1,6 млрд долл. налогов. Из всех поступлений, которые получил Пенсионный фонд Украины в прошлом году, 1 млрд долл. был обеспечен за счет отчислений горно-металлургических предприятий. Другими словами, каждый доллар из 13 долларов пенсионных выплат финансируется за счет ГМК.

Кроме того, ГМК является одним из самых социально ответственных секторов украинской экономики. Сегодня здесь трудится почти 600 тыс. человек, то есть каждый 13-й наемный работник в Украине. При этом средний уровень зарплат у металлургов и рудокопов примерно на 20% выше, чем в среднем по стране. Таким образом, предприятия ГМК сегодня выплачивают каждую десятую гривну зарплат в стране. Как видно, социальная ответственность горно-металлургического комплекса находится на высоком уровне. Не менее впечатляющими являются экономические показатели.

По итогам 2020 года ГМК обеспечил около 12% ВВП Украины и почти треть экспортных поступлений в экономику. Стабильность национальной валюты во многом зависит от эффективности работы предприятий сектора. Несмотря на практически полное отсутствие помощи со стороны государства, предприятия ГМК обеспечивают более трети всех капитальных инвестиций в украинскую промышленность. Я не зря привел эти цифры, они более чем убедительно свидетельствуют о том, что нам нужно гордиться отечественным ГМК, который сегодня является без преувеличения становым хребтом украинской экономики. Экономический и социальный вклад сектора в развитие Украины может стать намного более значительным, если в Украине наконец появится грамотная промышленная политика.

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