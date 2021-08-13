Правительство должно остановить спекуляции агрохолдингов

Нынешний год запомнится активным вмешательством государства в регулирование отдельных отраслей экономики. Последствия такого вмешательства ощутили на себе компании электроэнергетики и недропользования. Недавно с подачи СНБО власть взялась исправлять критическую ситуацию в "Укрзализныце". Безусловно, ручное регулирование нужно применять лишь в самых крайних случаях. Но есть ситуации, когда без него не обойтись. Например, когда речь идет о вопросах национальной безопасности.

Реклама

Но одна важнейшая отрасль все же выпала из-под внимания "государева ока". Речь идет об агропромышленном комплексе. Было время, когда мы считали сельское хозяйство убыточным. Считалось правильным ежегодно давать аграриям миллиардные дотации, льготные кредиты, скидки на топливо и другую помощь со стороны государства. Но со временем агрохолдинги выросли и крепко встали на ноги. Сегодня это – успешные и прибыльные компании, которые наряду с металлургией обеспечивают устойчивый приток иностранной валюты в страну.

Вот только государство как будто забыло про существование агрохолдингов. Вначале было отменено государственное регулирование цен на социально важные продукты питания. Затем правительство ослабило контроль над экспортом продовольствия. В результате цены на продукты питания на внутреннем рынке начали стремительно расти. Объемы экспорта агропродукции также выросли. Этому благоприятствует конъюнктура на мировом рынке: цены на продовольствие растут второй год кряду.

Агрохолдинги оказались в сверхблагоприятной ситуации – "зарабатывай, сколько сможешь". Не подумайте, что я против прибыльного бизнеса. Напротив, предприниматели должны хорошо зарабатывать и честно платить налоги. Но важно помнить и о социальной ответственности бизнеса. Разве нормально, что за год цена на подсолнечное масло выросла на 90%, а сахара – на 70%? Посмотрите, что творится сегодня в украинских магазинах. Цена на некоторые продукты выше, чем в Евросоюзе. При том, что доходы украинцев – одни из самых низких во всем мире.

Как, скажите, пенсионерам и малоимущим покупать продукты? По оценкам экспертов, у этих категорий граждан на еду уходит около 70% месячных доходов. Но ведь нужно еще оплачивать коммунальные, проезд в транспорте, стоимость лекарств и медицинского обслуживания. Возможно правительство знает ответ на вопрос, почему продукты в магазинах продаются по ценам, выше экспортных?

Реклама

Если Кабмин не прекратит спекуляции агрохолдингов на продовольственном рынке, осенью нас ждет скачок инфляции. Не исключено, что реальностью станут и пустые прилавки, ведь большую часть сырья агрохолдинги к тому времени вывезут на экспорт. А это уже вопрос национальной продовольственной безопасности. Худшие последствия для экономики и граждан еще можно предотвратить, но Кабмин должен действовать незамедлительно.