Прошу добавить министра экологии в очередь на отставку

С началом политического сезона разговоры об отставках в Кабмине возобновились. Если в первые дни работы парламента глава партии "Слуга народа" Корниенко говорил, что кадровые решения – это пока только слухи, то уже к середине рабочей недели глава фракции "СН" Арахамия сообщил, что кадровые изменения в Кабмине "слуги" обсудят уже 20 сентября. Либо руководители партии и фракции владеют разной информацией, либо события развиваются стремительно.

О планах заменить министров социальной политики Лазебную, министра обороны Тарана и вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Уруского говорили еще летом. Думаю, что к работе любого состава правительства всегда найдутся вопросы. Но получается, что больше всего вопросов, а значит и неудовольствия, возникло к работе министерств, отвечающих за важнейшие направления в стране – социальное, оборонное, промышленное.

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Не нужно лишний раз повторять, насколько приоритетными для общества и государства являются обороноспособность, социальная защита и развитие промышленности. У нас по-прежнему нерешенными остаются проблемы внутренне перемещенных лиц. А еще есть малообеспеченные граждане, пенсионеры с крайне низкими пенсиями, люди с инвалидностью и т.д., требующие внимания государства.

Промышленность, стимулирующая развитие экономики и создающая рабочие места, тоже пока остается вне зоны внимания власти. За время карантина промышленность спасала страну не раз, наполняя бюджет налогами. Но внятной программы помощи и поддержки промышленникам до сих пор нет. Власть только пытается выжать все больше из отрасли, не думая о долгосрочных перспективах. Важность министра обороны понимают все без исключения.

Но даже если ОП решится на кадровые перестановки, то сначала пусть министры отчитаются о результатах своей работы и причинах неудач.

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Дам подсказку ОП: в кадровых перестановках очень нуждается еще одно министерство – министерство экологии! Его работа не просто неудовлетворительная, она полностью провалена. Если не сменить руководство Минэкологии, то о декарбонизации, экомодернизации промышленности, чистой воде и сохраненных от вырубки лесах можно забыть.