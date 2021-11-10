Реестру импортозамещения быть!

В Украине сделан важный шаг в политике импортозамещения. Кабмин принял постановление №1143, которое предусматривает создание и ведение Государственного реестра импортозамещения. Проект этого документа был разработан Минстратегпромом в рамках работы над государственной Стратегией импортозамещения. Согласно принятому документу, профильное министерство будет отвечать за ведение и работу реестра.

По форме реестр будет представлять собой базу данных промышленной продукции, которая может полностью или частично производиться в Украине и в отношении которой целесообразно импортозамещение. Кроме того, в реестр будет включена продукция, импорт которой полностью или частично приостановлен.

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Находиться в указанной базе данных может только продукция стратегически важных отраслей, к которым относится ОПК, авиационная, космическая, машиностроительная (в том числе судостроительная), металлургическая и химическая отрасли. Функционирование реестра поможет упорядочить государственную политику в сфере импортозамещения и помочь отечественным промышленным компаниям более эффективно сформировать свои производственные планы.

Электронный реестр импортозамещения значительно сократит промышленникам время и усилия, которые раньше необходимо было потратить на сбор и подачу в Минстратегпром документов на признание продукции такой, которая требует импортозамещения. Теперь документы можно будет подать в электронном виде, причем совершенно бесплатно. Работа реестра также будет способствовать повышению прозрачности работы профильного министерства на предмет обоснованности предоставления адресной господдержки отдельным предприятиям.

По данным Минстратегпрома, в полную силу реестр импортозамещения заработает после решения ряда технических вопросов. Следующим важным шагом украинской власти навстречу национальному бизнесу должно стать утверждение правительством Стратегии импортозамещения. Если к этому прибавить также принятие парламентом законопроекта о локализации промышленной продукции, то можно будет сказать, что власть реально встала на позицию приоритетной защиты интересов национального производителя. Надеюсь, что именно так и произойдет.