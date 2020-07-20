Реформа "Укрзализныци" должна начаться с ее разделения

Каждый украинский парламент и каждое украинское правительство пытаются реформировать "Укрзализныцю". Но ни умные программы, ни новые назначения, в том числе, назначения иностранцев, не помогают. Железнодорожный монополист остается средоточием масштабной коррупции и огромных убытков. Так не может больше продолжаться. Украинская экономика испытывает серьезный кризис, а такие проблемные гиганты как "УЗ" еще больше тянут ее на дно.

Реклама

Реформу "Укрзализныци" следует начать с ее разделения на несколько самостоятельных компаний, согласно основным направлениям деятельности. Первая компания должна заниматься грузовыми ж/д перевозками. Сегодня это самое прибыльное направление деятельности монополиста. Ежегодно 66% прибыли от грузовых перевозок уходит на дотирование других направлений "УЗ". Избавившись от необходимости покрывать убытки, самостоятельная компания сможет за счет прибыли обновить парк вагонов и снизить тарифы на перевозку грузов. Последнего уже много лет ждут украинские промышленники, так как тарифы на перевозку грузов на 20% выше экономически обоснованных.

Вторая компания должна заниматься пассажирскими перевозками. Сегодня это направление приносит "УЗ" 3-4 млрд грн убытков в год. Казалось бы, непривлекательный актив. Но дело в том, что руководство ж/д монополиста никогда по-настоящему не было заинтересовано навести порядок в пассажирских перевозках. Так как убытки всегда можно было перекрыть прибылью от грузовых. Чтобы перевозка пассажиров приносила прибыль, нужен новый менеджмент, новые подходы к управлению, и, самое главное – повышение качества обслуживания и уровня комфорта пассажиров. Плюс ко всему, следует избавиться от убыточных непрофильных активов и необоснованных расходов.

В тренде На строительстве Подольского моста снова украли 80 млн гривен: в Киеве расследуют новое дело

Третья компания должна заниматься содержанием, ремонтом и модернизацией ж/д инфраструктуры (включая ж/д пути и вокзалы). Здесь очень важно на законодательном уровне освободить новую компанию от необходимости платить налог на землю под путями. Такого уже давно нет в странах Европы, а "УЗ" ежегодно тратит на это более 4 млрд грн. После освобождения от нелепого налога есть все шансы, что самостоятельное предприятие будет прибыльным. А это – дополнительный комфорт для пассажиров на вокзалах и повышенная безопасность для подвижного состава в эксплуатации.

Начинать реформу "Укрзализныци" через ее разделение нужно немедленно. Мы не можем себе позволить такой убыточный государственный актив. Что касается правления и наблюдательно совета компании, – всех нужно менять. И дело не только в астрономических зарплатах. Дело в элементарной неспособности нынешних менеджеров навести порядок в "УЗ".

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама