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Сергей Магера

Реформа УЗ – это вопрос экономической безопасности

Сергей Магера

народный депутат Украины, внефракционный

30 августа, 12:48
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Украинская железная дорога – это логистический базис, на котором строится национальный экспорт. Можно сколько угодно рассматривать альтернативные транспортные решения в виде речных и автотранспортных грузоперевозок. Но они не смогут в полной мере заменить железную дорогу. К сожалению, действия правления и наблюдательного совета "Укрзализныци" погрузили компанию в глубокий кризис.

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Год 2020-й УЗ закончила с убытком в 11,9 млрд грн, реструктуризация долга перед российским "Сбербанком" закончилась ежегодной переплатой 14 млн долл., отказ продлить кредитный договор с ЕБРР на обновление парка вагонов привел к выплате банку штрафных санкций в размере 85 млн грн. Эти и ряд других решений топ-менеджмента создали для ж/д монополиста угрозу дефолта. Ситуация усугубляется процветающей в компании коррупцией. По данным временной следственной комиссии ВРУ, ущерб от коррупции в 2020 году в УЗ составил 8 млрд грн.

Это больше, чем "Укрзализныця" получила от повышения тарифов на грузоперевозки в 2019 году. Тогда тарифы повысили на 14%, дополнительно собрав с бизнеса 7 млрд грн, однако инвестиционный план УЗ был выполнен лишь на 51%. Такая же ситуация наблюдалась и в предыдущие годы: в 2016-м инвестплан выполнен на 62%, в 2017-м – на 68%, в 2018-м – на 67%. Очевидно, что из-за коррупции и неэффективного управления УЗ не может развиваться. Большая часть доходов "съедается" за счет кросс-субсидирования убыточного пассажирского направления или разворовывается.

Таким образом УЗ превратилась в "черную дыру", где бесследно исчезают деньги украинских налогоплательщиков. В выигрыше остаются только коррупционеры и топ-менеджмент. Грузоперевозчики же несут убытки из-за низкого качества услуг украинской железной дороги и постоянно растущих тарифов на грузовые перевозки. Последнее решение Мининфраструктуры повысить их стоимость еще на 30% – глубоко ошибочный шаг. Это никак не поможет поправить финансовое положение УЗ, однако заметно снизит конкурентоспособность украинского экспорта.

Считаю, что правительство должно как можно скорее начать реформу "Укрзализныци". Компанию следует разделить на несколько самостоятельных филиалов. Общую реформу ж/д логистики необходимо также дополнить принятием закона о железнодорожном транспорте и учреждением независимой нацкомиссии по тарифам на транспорте. Только так можно сформировать прозрачные и экономически обоснованные тарифы и спасти УЗ от банкротства.

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