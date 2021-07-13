Рост тарифов на железнодорожные перевозки не заменит реформу "Укрзализныци"

В начале 2021 года Мининфраструктуры попыталось запустить реформу "Укрзализныци". Однако наблюдательный совет компании своим решением заблокировал любые структурные изменения в "УЗ". Если бы после этого Кабмин занял жесткую позицию по продолжению реформы монополиста, возможно, сегодня мы имели бы в отрасли ж/д перевозок совсем иную картину. Однако правительству не хватило политической воли. В итоге к убыткам в 11,9 млрд грн по итогам 2020 года прибавились 1,4 млрд грн убытков по итогам первого квартала 2021 года.

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Чтобы разорвать этот замкнутый круг, необходимо принять два решения. Первое – отправить в отставку НС и правление "УЗ" в полном составе. Второе – провести реформирование компании путем ее разделения на несколько самостоятельных филиалов по основным направлениям деятельности. Если указанные решения не будут приняты, "Укрзализныця", скорее всего, останется "черной дырой" госбюджета, где бесследно исчезают миллиарды средств налогоплательщиков.

К сожалению, никаких реформ не происходит. Вместо них с подачи "УЗ" Мининфраструктуры приняло решение о повышение тарифов на грузовые перевозки. Это означает, что вся продукция, которую перевозят по железной дороге, вырастет в цене. Это приведет к снижению конкурентоспособности украинского экспорта на мировых рынках. За ним последует уменьшение притока валюты в страну, снижение налоговых поступлений, сворачивание отдельных производств и, как следствие, рост безработицы.

Пострадают от повышения тарифов на грузовые перевозки и крупные государственные инфраструктурные проекты. В первую очередь – "Большое строительство", реализация которого находится на личном контроле президента Зеленского. Рост цен на щебень, песок и цемент приведет к незапланированным затратам, не предусмотренным в смете. Чтобы получить дополнительные средства, придется вносить изменения в госбюджет. Это займет много времени, в течение которого много строек будут простаивать.

Единственной стороной, которой выгодно повышение тарифов на грузовые ж/д перевозки, остается сама "Укрзализныця". Ведь намного проще повысить ценник, чем проводить структурные реформы и бороться с коррупцией, поразившей компанию, как раковая опухоль. Рост тарифов – это тупиковый путь, выгодный только коррупционерам и нерадивым менеджерам. Правительство должно отменить это решение и начать реформу "УЗ".