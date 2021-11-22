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Сергей Магера

Списание рабочих вагонов приведет к коллапсу экономики

Сергей Магера

народный депутат Украины, внефракционный

22 ноября, 15:04
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Процесс планирования бюджета необходимо менять. Важно не только смотреть сам проект документа, подготовленный правительством, но и то, какие инициативы планируют осуществить министерства. На примере Министерства инфраструктуры видно, что эти инициативы могут оказаться крайне опасны для экономики и полностью сорвать исполнение бюджета.

Пока в Раде кипят страсти вокруг проекта бюджета-2022 МИУ подготовило проект приказа о принудительном списании грузовых вагонов старше 22 лет. Внятного экономического обоснования чиновники не предоставили. Сказать, что таким образом они перенимают передовой зарубежный опыт, тоже нельзя. В США, например, срок службы вагонов ограничен 50 годами, в ЕС он определяется не возрастом, а техническим состоянием. Чем же тогда руководствовалось МИУ?!

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Ряд экспертов предполагает, что, скорее всего, министерство действует под влиянием лоббистов, близких к владельцам частных вагоностроительных заводов. Подсчитано, что реализация инициативы МИУ приведет к одномоментному списанию 60% всех полувагонов и 100% всех зерновозов. Этими категориями вагонов пользуются предприятия ГМК и АПК, которые обеспечивают две трети украинского экспорта. Поэтому, паралич экспортных поставок в случае принятия данного приказа Украине как минимум обеспечен.

Интерес частных вагоностроителей – 60 млрд грн, именно такую сумму придется потратить на строительство новых вагонов. Примечательно, что таких денег сегодня нет ни у государства, ни у "Укрзализныци". Чиновники, скорее всего, рассчитывают на очередное поднятие тарифов на грузоперевозки, но и оно не даст искомой суммы. А вот убытки экономики от замораживания экспортных поставок составят примерно 2 млрд долл. в год или более 53 млрд грн. То есть выгоды лоббистов зеркально обернутся убытками для всей экономики.

Приказ Мининфраструктуры об ограничении сроков эксплуатации грузовых вагонов принимать нельзя. Об этом правительству заявили более 200 крупных украинских компаний и ряд ведущих бизнес-ассоциаций. Если власть не услышит голос бизнеса, то выполнить бюджет-2022 будет невозможно, так как из-за блокирования экспортных поставок Украину ожидает падение ВВП и налоговых поступлений в бюджет, рост безработицы и социальной напряженности в обществе.

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