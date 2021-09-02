Только реформа сможет предотвратить банкротство "Укрзализныци"

Железнодорожный транспорт является ключевым элементом национальной системы логистики. Около 80% всех грузоперевозок осуществляется железной дорогой. Поэтому успешность работы украинского бизнеса во многом зависит от оперативности и качества работы "Укрзализныци". К сожалению, здесь нам похвастаться нечем. Который год компания пребывает в кризисном состоянии из-за неэффективной работы топ-менеджмента и высокого уровня коррупции.

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Структура УЗ остается сложной и запутанной. В ней плотно переплелись несколько направлений бизнеса: пассажирские и грузовые перевозки, управление инфраструктурой, содержание вагонного хозяйства, ремонт и модернизация ж/д инфраструктуры. Убытки, полученные от пассажирских перевозок, постоянно субсидируются за счет прибыли от грузовых. Это затрудняет понимание общей финансовой ситуации в компании. К тому же на балансе УЗ находится множество непрофильных и ненужных активов: карьеры, скважины с питьевой водой, спортивные сооружения и прочие объекты.

По итогам 2020 года "Укрзализныця" получила почти 12 млрд грн убытков и оказалась на грани дефолта. Реализация самого негативного сценария могла привести к коллапсу всей транспортной отрасли. Таким образом речь идет о вопросе национальной безопасности. Ситуация в компании стала предметом расследования ВСК парламента, которая установила, что только из-за коррупции УЗ ежегодно теряет 8 млрд долл. На эти деньги можно было провести полное финансовое оздоровление компании и запустить реализацию масштабной инвестиционной программы по обновлению вагонного парка и модернизации железнодорожной инфраструктуры.

Министерство инфраструктуры, которое традиционно выступало за реформу УЗ, к сожалению, утратило реформаторский настрой. Недавнее решение министерства о повышении тарифов на грузоперевозки на 30% наглядно демонстрирует, что реформа ж/д монополиста снята с повестки дня. Улучшить финансовое положение УЗ вновь пытаются за деньги бизнеса. В 2019 году такое уже было и не помогло. Дополнительные доходы бесследно растворились в черной дыре коррупции и бесхозяйственности. Деньги не помогут, если нет продуманного системного подхода.

"Укрзализныця" остается бомбой замедленного действия для украинской экономики. Если она взорвется, пострадают многие смежные отрасли, а также экономика в целом. Все негативные сценарии можно предупредить, если в ближайшее время начать структурную реформу компании. Считаю, что эта задача должна стать одной из приоритетных для правительства.