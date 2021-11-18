Блоги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Анатомия "Вагнергейта" 💸 Тысяча Зеленского Отбор на ЧМ-2022 Отбор на ЧМ-2022 💡 Большое обновление сетей
Блоги
Сергей Магера

Украинский бизнес поддерживает законопроект №6004-1

Сергей Магера

народный депутат Украины, внефракционный

18 ноября, 15:37
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована

Власть упорно продолжает продвигать вредные для бизнеса законопроекты.

После полного провала законопроекта №4167 о промышленных выбросах у предпринимателей появилась надежда, что власть проведет работу над ошибками и прислушается к мнению промышленников и отраслевых экспертов. Однако попытки продвигать в зал для голосования законопроект №5339 о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух говорит о том, что "домашняя работа" была сделана неудовлетворительно.

Реклама

Данный законопроект был принят в первом чтении 15 июля 2021 года и сегодня его активно пытаются продвигать на новое голосование. По мнению украинского бизнеса, этот документ следует отклонить, так как он, даже после существенной доработки, содержит значительные коррупционные риски. Например, законопроект обязует бизнес устанавливать автоматизированные системы мониторинга выбросов загрязняющих веществ. Однако в законодательстве нет четкого определения порядка установления таких систем и передачи данных. Эти уязвимости могут использовать нечистые на руку чиновники, чтобы пытаться получить коррупционную выгоду.

Кроме того, з/п №5339 устанавливает для промышленных предприятий слишком короткий срок, за который они должны сократить выбросы – не более 7 лет. Органы местного самоуправления, согласно новеллам документа, получают полномочия разрабатывать программы по снижению выбросов для предприятий, работающих в регионе. Это просто Клондайк для коррупции, ведь предприниматели окажутся в полной зависимости от местных властей.

Законопроект также вводит ответственность за недопуск инспекторов ГЭИ к проведению проверок, хотя действующее законодательство дает право предприятиям не допускать инспекторов по ряду определенных причин. Не менее коррупционным выглядит предоставляемое МОЗ право аннулировать разрешения на выбросы.

Реклама

Украинские промышленники решительно выступают против принятия создания в сфере экологического контроля новой коррупционной кормушки. Из всех законопроектов на тему промышленных выбросов бизнес полностью поддерживает только з/п №6004-1. Данный документ четко регламентирует вопросы, связанные с проверками, а главное – дает предприятиям право самостоятельно определять экономическую целесообразность внедрения "Наилучших доступных технологий и методов" (НДТМ) и порядка осуществления мониторинга выбросов. Это крайне важно для предприятий, которые по ряду причин не могут сразу приступить к внедрению НДТМ.

Уверен, что власти стоит прекратить эксперименты с различными версиями законопроектов о промышленном загрязнении. В конечном итоге исполнять закон будет бизнес, поэтому нужно услышать и учесть его мнение.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Перспективы карантина
Популярное за сутки
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиумпредложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция ukraine24
Дневник независимости 🇺🇦

18 ноября 1991. Уже две недели продолжается забастовка судей Ивано-Франковска. Прекратилось слушание уголовных, гражданских, административных дел...

Погрузиться в тот день
Опрос "Рейтинг", 11 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
21,8%
2
Порошенко Порошенко
14,5%
3
Бойко Бойко
11%
4
Тимошенко Тимошенко
10,8%
5
Разумков Разумков
8,8%
6
Мураев Мураев
6,4%
7
Смешко Смешко
6,2%
8
Гройсман Гройсман
5,7%
9
Ляшко Ляшко
4%
10
Садовой Садовой
2,6%
Все кандидаты
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Соцопрос
Украинцы назвали причины энергетического кризиса
Расшифровка результатов
Комаровский в теме
Можно ли прививаться при аллергии, диабете и высоком давлении
Спроси у доктора
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Stop Fake
COVID-вакцина помогает и при гриппе?
Узнать правду
Короновирус за неделю

128 489

заболело за неделю в Украине

-14%

Вакцинация
По состоянию на 17 ноября 2021 г.
Люди, которые прошли полную вакцинацию
9 257 319
Люди, которые получили минимум одну дозу
12 554 333
Всего введенных доз 21 811 652
Детальнее
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,16
31,50
31,00
30,00
18,17
31,98
30,85
29,21
18,91
32,99
32,88
31,38
19,23
34,29
31,78
30,06
18,59
35,99
33,18
31,54
19,37
35,99
33,18
31,54
18,89
35,99
33,18
31,54
19,48
36,09
32,20
29,60
18,68
36,97
33,18
34,97
19,47
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.51

Российский рубль (₽)

0.3654

Евро (€)

30

Наибольшие состояния в долларах
10 самых богатых людей мира
1
Илон Маск, SpaceX Илон Маск, SpaceX
203 млрд
2
Джефф Безос, Amazon Джефф Безос, Amazon
187 млрд
3
Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy
175 млрд
4
Билл Гейтс, Microsoft Билл Гейтс, Microsoft
131 млрд
5
Марк Цукерберг, Facebook Марк Цукерберг, Facebook
126 млрд
6
Ларри Пейдж, Google Ларри Пейдж, Google
121 млрд
7
Ларри Эллисон, Oracle Ларри Эллисон, Oracle
120 млрд
8
Сергей Брин, Google Сергей Брин, Google
116 млрд
9
Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway
102 млрд
10
Мукеш Амбани, Reliance Industries Мукеш Амбани, Reliance Industries
99 млрд
Стать ближе к Илону Маску
Миллиарды
Самый дорогой бизнес в мире
$683,85 млрд
$612,00 млрд
$458 млрд
$410,27 млрд
$240,93 млрд
Смотри карту супер-компаний

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата @zlata.ognevich | 388K
Злата @zlata.ognevich | 388K
1/2
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Осеннее чтиво
Выбираем книгу под настроение
Буду читать
Сольник звезды
Олег Винник
25 ноября / 19:00
Главные концерты ноября
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в ноябре
Лунный календарь
Узнать
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять