Украинский бизнес поддерживает законопроект №6004-1

Власть упорно продолжает продвигать вредные для бизнеса законопроекты.

После полного провала законопроекта №4167 о промышленных выбросах у предпринимателей появилась надежда, что власть проведет работу над ошибками и прислушается к мнению промышленников и отраслевых экспертов. Однако попытки продвигать в зал для голосования законопроект №5339 о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух говорит о том, что "домашняя работа" была сделана неудовлетворительно.

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Данный законопроект был принят в первом чтении 15 июля 2021 года и сегодня его активно пытаются продвигать на новое голосование. По мнению украинского бизнеса, этот документ следует отклонить, так как он, даже после существенной доработки, содержит значительные коррупционные риски. Например, законопроект обязует бизнес устанавливать автоматизированные системы мониторинга выбросов загрязняющих веществ. Однако в законодательстве нет четкого определения порядка установления таких систем и передачи данных. Эти уязвимости могут использовать нечистые на руку чиновники, чтобы пытаться получить коррупционную выгоду.

Кроме того, з/п №5339 устанавливает для промышленных предприятий слишком короткий срок, за который они должны сократить выбросы – не более 7 лет. Органы местного самоуправления, согласно новеллам документа, получают полномочия разрабатывать программы по снижению выбросов для предприятий, работающих в регионе. Это просто Клондайк для коррупции, ведь предприниматели окажутся в полной зависимости от местных властей.

Законопроект также вводит ответственность за недопуск инспекторов ГЭИ к проведению проверок, хотя действующее законодательство дает право предприятиям не допускать инспекторов по ряду определенных причин. Не менее коррупционным выглядит предоставляемое МОЗ право аннулировать разрешения на выбросы.

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Украинские промышленники решительно выступают против принятия создания в сфере экологического контроля новой коррупционной кормушки. Из всех законопроектов на тему промышленных выбросов бизнес полностью поддерживает только з/п №6004-1. Данный документ четко регламентирует вопросы, связанные с проверками, а главное – дает предприятиям право самостоятельно определять экономическую целесообразность внедрения "Наилучших доступных технологий и методов" (НДТМ) и порядка осуществления мониторинга выбросов. Это крайне важно для предприятий, которые по ряду причин не могут сразу приступить к внедрению НДТМ.

Уверен, что власти стоит прекратить эксперименты с различными версиями законопроектов о промышленном загрязнении. В конечном итоге исполнять закон будет бизнес, поэтому нужно услышать и учесть его мнение.