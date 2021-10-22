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Сергей Магера

"Укрзализныце" срочно нужен новый наблюдательный совет

Сергей Магера

народный депутат Украины, внефракционный

22 октября, 11:13
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Наблюдательный совет "Укрзализныци" прекратил свое существование. Правительство приняло решение досрочно прекратить полномочия последнего члена НС от государства – Аудицкаса Адомаса. Этого решения давно ждал украинский бизнес, потому что начать структурную реформу компании реально может только новый набсовет. Старый состав НС УЗ, скорее всего, войдет в историю компании как самый неудачный и неэффективный.

Напомню, что именно уволенный НС отменил реформу, направленную на финансовое оздоровление УЗ. Своим решением набсовет запретил правлению проводить какие-либо структурные изменения в компании. Таким образом была похоронена инициатива о разделении "Укрзализныци" на несколько самостоятельных филиалов по направлениям деятельности. Этот шаг должен был прекратить кросс-субсидирование пассажирских перевозок за счет грузовых и снизить уровень коррупции в УЗ. Из-за последней, по оценке ВСК ВР, ж/д монополист теряет не менее 8 млрд грн в год.

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Некоторые решения НС иначе как вредительскими не назовешь. Именно по инициативе наблюдательного совета была отменена пролонгация кредитного договора между ЕБРР и УЗ. Кредитные средства предназначались для покупки новых вагонов. Своим решением НС не только сорвал планы компании по обновлению вагонного парка, но и нанес ущерб государству на 85 млн грн. Эту сумму Украине пришлось заплатить ЕБРР в качестве комиссии за неиспользованный кредит.

За время работы уволенного набсовета мы так и не увидели стратегического плана по развитию УЗ. Что хорошо удавалось членам наблюдательного совета, так это сообща с правлением генерировать долговую пирамиду из сомнительных кредитов и слишком дорогих облигационных займов. Ситуация настолько обострилась, что в августе вопрос о необходимости срочного спасения компании рассмотрел СНБО. Именно так мы впервые услышали тревожную цифру: на сегодняшний день общая задолженность УЗ перед кредиторами составляет 35,8 млрд грн или 1,33 млрд долл.

Это ни много ни мало — угроза национальной безопасности, потому что дефолт УЗ неизбежно вызовет коллапс в национальной транспортной системе. Ведь по железной дороге сегодня перевозится 85% всех экспортных грузов. Чтобы публично уйти от ответственности, НС часто менял глав правления. За три года их было назначено шесть, что говорит о полном крахе корпоративного управления компанией. Также набсовет УЗ отказался утвердить KPI собственной деятельности, похоже, никто из членов НС не собирался нести ответственность за свои решения. И за все это безобразие платили украинские налогоплательщики – ведь члены НС УЗ получали 350-600 тыс. грн в месяц.

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Призываю Кабмин оперативно провести назначение новых членов НС УЗ от государства, и на этот раз подойти к вопросу с учетом всех прошлых ошибок. На этих позициях нужны опытные профессионалы с чистой репутацией, а не лояльные блогеры. Также необходимо в обязательном порядке утвердить KPI и привязать финансовое вознаграждение исключительно к результатам работы. Не может быть такого, чтобы люди зарабатывали 300 тысяч в месяц, пока УЗ несет грандиозные убытки и семимильными шагами несется в пропасть.

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