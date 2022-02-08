"Укрзализныця", где реформы?

Украинский бизнес уже третий год ждет обещанную властью реформу "Укрзализныци". Напомню, что основой реформы должно было стать разделение компании по основным направлениям деятельности. По мнению экспертов, это помогло бы избавиться от перекрестного субсидирования, когда за счет прибыльного направления грузовых перевозок финансировались убыточные, в частности, пассажирские перевозки, и значительно снизить уровень коррупции. Но реформа так и не началась.

Из-за коррупции, по оценкам НАБУ, УЗ только в 2020 году потеряла 8 млрд грн. Причем никто из высших должностных лиц компании не был привлечен к ответственности. Финансовая схема работы компании также осталась без изменений. Значительная часть заработанных средств бесследно растворяется в котле коррупции и бесхозяйственности. Непрофильные активы и ненужные расходы принципиально не сокращаются, при этом правление и наблюдательный совет УЗ не забывают платить себе космические зарплаты и премии. Еще одну брешь в бюджете пробивают многомиллиардные долги, которые нужно обслуживать.

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Естественно, на жизнь не по средствам денег не хватает, поэтому "Укрзализныця" с молчаливого согласия Министерства инфраструктуры постоянно повышает тарифы на грузовые перевозки и берет новые долги, чтобы рассчитаться со старыми. По подсчетам экспертов, за последние пять лет УЗ повысила тарифы на 200%, что в четыре раза превысило суммарный уровень инфляции за это время. В январе 2022-го произошло новое повышение тарифов. Топ-менеджмент ж/д монополиста работает из рук вон плохо: даже с учетом получения дополнительных доходов от повышения тарифов план по капитальным инвестициям ни разу не был выполнен более чем на 60-70%.

За последний год УЗ значительно ухудшила показатели перевозки грузов. По отдельным товарным категориям сроки доставки выросли на 200-300%(!). В результате грузоотправители терпят двойные убытки – от повышения тарифов и от несвоевременной доставки грузов. Такая политика УЗ подрывает работу украинских экспортеров, которые вынуждены терять с трудом завоеванные позиции на мировых рынках. Напомню, что реформа "Укрзализныци" является обязательством Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС. Реформа также зафиксирована в Национальной транспортной стратегии. Поэтому, если мы хотим вступить в Евросоюз, реформировать компанию все же придется.

Если в 2022 году реформа УЗ не заработает, система железнодорожной логистики начнет разваливаться на глазах. Это намного хуже, чем невступление в ЕС, так как без железной дороги не сможет развиваться экономика.