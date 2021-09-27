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Сергей Магера

"Укрзализныця": хроника пикирующей компании

Сергей Магера

народный депутат Украины, внефракционный

27 сентября, 15:38
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Бизнес, эксперты и народные депутаты много воевали за то, чтобы отправить в отставку бесполезный наблюдательный совет УЗ, который обходился бюджету в миллионы гривен ежемесячно. И наконец чудо свершилось: Кабмин прекратил их полномочия и объявил конкурс по набору новых.

Безусловно, плохо, что назначение новых членов НС затягивается, но с другой стороны – важно, чтобы там наконец оказались люди, реально разбирающиеся в железной дороге, и также имеющие опыт антикризисного управления. Поэтому лучше немного позже, но назначить профессионалов. Чем в спешке протащить на железную дорогу журналиста, который не имеет понятия даже про ширину колеи.

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Ну а пока идут словесные баталии и "ломаются копья" в высоких кабинетах, ситуация вокруг "Укрзализныци" с каждым днем становится все тревожнее.

Государственная аудиторская служба опубликовала отчет, согласно которому за период 2017-2020 годов в работе УЗ было выявлено нарушений на сумму 61,4(!) млрд грн.

Пассажирские перевозки продолжают оставаться убыточными: только за 2020 год они принесли компании минус 13 млрд грн. Ежегодные потери УЗ от коррупции на закупках, по данным ВСК ВР, составляют 8 млрд грн. То есть, коррупция съедает 1 млн грн каждый час!

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Прибавьте сюда сотни миллионов долларов долгов, взятых под высокие проценты, и новые долги, которые берутся исключительно для погашения старых. Материально-технического состояние подвижного состава катастрофическое: износ локомотивов составляет 95%, вагонов – около 90%, более 50% ж/д полотна требует капитального ремонта, модернизация средств управления и связи не производилась десятилетиями. Для УЗ стало нормой выполнять ежегодный план капитальных инвестиций не более чем на 60-65%. Из 34 структурных подразделений УЗ 25 являются непрофильными, убытки от них тянут компанию на дно.

И при всем этом Мининфраструктуры предложило вновь назначить членом наблюдательного совета... Сергея Лещенко! Считаю, что это неприемлемо: он полностью провалил свою работу на этой должности. И должен не вернуться на "хлебное место", а понести ответственность наравне с другими уволенными членами НС.

На этом настаивает и глава ВСК ВР по УЗ, народный депутат Юлия Гришина. Она выступает категорически против этого одиозного господина в топ-менеджменте УЗ, и я поддерживаю ее позицию: люди, которые довели компанию до такого состояния, должны ответить перед законом. Об их повторном приходе на должность не может идти речь.

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Призываю Кабмин поскорее закончить с кадровыми вопросами и начать структурную реформу "Укрзализныци", а также вывести компанию из долгов, угрожающих стабильности всей транспортной отрасли страны.

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