"Укрзализныця" нуждается в эффективном руководстве

В "Укрзализныце" и вокруг нее – бардак, который в последнее время только усиливается. После назначения нового главы правления у меня была призрачная надежда на перемены к лучшему. Эта надежда еще больше укрепилась после увольнения членов наблюдательного совета, которые полностью не справились со своими обязанностями. Однако реальность разрушила эти надежды: состояние компании продолжает стремительно ухудшаться. Из-за неэффективной диспетчеризации и дефицита тяги компания не в состоянии выполнить собственные планы перевозок. Грузы доходят к заказчикам с опозданием в несколько дней. А из-за увеличения срока оборота вагонов растет и их дефицит. Все это привело к тому, что поставлено под угрозу даже выполнение президентской программы "Большое строительство".

Для того, чтобы изменить текущее состояние дел, "Укрзализныця" нуждается в двух вещах: профессиональном руководстве с опытом работы на железной дороге и борьбе с коррупцией, которая достигла катастрофических масштабов. Однако, судя по всему, Министерство инфраструктуры не намерено решать ни одну из проблем. И снова рекомендует назначить в набсовет УЗ Сергея Лещенко – журналиста, который ничего не знает о железной дороге и при котором коррупция в УЗ только на закупках составила 8 млрд грн.

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Против его назначения резко выступила временная комиссия по УЗ, созданная в Раде. Однако власть заняла круговую оборону: никто не говорит, кто рекомендовал и кто дал распоряжение вернуть Лещенко в набсовет УЗ. Премьер-министр Шмыгаль, отвечая на эти вопросы, переадресовал их министру инфраструктуры Кубракову. Однако Мининфраструктуры, отвечая на соответствующий запрос журналистов, не смогло предоставить информацию, ссылаясь на то, что министерство "не является органом управления "Укрзализныци" и распорядителем запрашиваемой информации".

Впрочем, кадровая неразбериха является лишь вершиной айсберга под названием "УЗ". В его основании – по-прежнему хроническая убыточность из-за неэффективного менеджмента.

По итогам первого полугодия 2021 года УЗ получила 1,4 млрд грн убытков.

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Расходы ж/д монополиста на топливо и электроэнергию увеличились на 25%, административные расходы — на 30%. Причины такого роста остаются загадкой, ведь в указанный период цены на электроэнергию были необычайно низкими, а грузооборот постоянно снижался. Компания, призванная помогать бизнесу перевозить грузы, постепенно превращается в проблему для предпринимателей. Созданный руководством УЗ дефицит вагонов значительно ограничивает возможности экспортеров. Таким образом, государство получит меньше налогов и экспортной выручки.

Состояние УЗ как стратегического транспортного предприятия создает риски не только для транспортной отрасли, но и для всей экономики. Считаю, что правительству необходимо жесткими решениями начать структурную реформу "Укрзализныци". Только так можно навести порядок в этой государственной компании. Время ожиданий и обещаний прошло, пора действовать.