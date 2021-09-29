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Сергей Магера

"Укрзализныця": работа над ошибками не сделана

Сергей Магера

народный депутат Украины, внефракционный

29 сентября, 18:53
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Предложение Мининфраструктуры вернуть Лещенко в набсовет "Укрзализныци" прозвучало тревожно. На мой взгляд, он был одним из самых одиозных членов наблюдательного совета компании и заслужил свое увольнение. Как, впрочем, и другие уволенные – Аджунер, Матье и Журавлев. Но Лещенко провалился больше всех. Общество ожидало от него, как от профессионального журналиста-расследователя, беспощадной борьбы с коррупцией и сенсационных расследований о коррупции в УЗ. Но вместо этого он просто получал огромную зарплату и премии, никаких разоблачений коррупционеров мы от него так и не дождались.

Тот факт, что Мининфраструктуры хочет вернуть абсолютно бесполезного Лещенко в НС УЗ говорит о том, что власть делает неправильные выводы из анализа ситуации в компании. Недавно в парламенте был представлен отчет ВСК ВР по "Укрзализныце". Цифры и факты, которые озвучила глава ТСК Гришина, шокировали народных депутатов. Оказалось, что в год от коррупции ж/д монополист теряет более 8 млрд грн. Это значит, что коррупционеры каждую минуту воруют 1 млн грн уплаченных нами налогов.

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Контролировать работу правления и не допускать коррупции – это основные задачи наблюдательного совета "УЗ", с которыми он не справился. Более того: по данным НАБУ, только из-за коррупции в закупках компания потеряла 8 млрд гривен.

Результаты финансовой деятельности "Укрзализныци" за первое полугодие 2021 года говорят о том, что власть продолжает бездействовать, пока компания тонет в долгах и растущих день ото дня проблемах. Полугодовой отчет показал, что административные расходы УЗ выросли на 30%, или на 122 млн грн. На 1,6 млрд грн выросли расходы на топливо и электроэнергию. Вопрос: как такое могло произойти, если объемы перевозок постоянно падают, а цены на э/э в первые шесть месяцев года были аномально низкими?! УЗ продолжает обслуживать скандально известный кредит от "Сбербанка РФ" в сумме 323 млн долл., реструктуризированный по ставке 11,5%. Ежегодная переплата по кредиту составляет 26,8 млн долл.

Очевидно, что работа над ошибками правительством не сделана. Идея вернуть Лещенко больше похожа на попытку наступить на грабли, чем на удачное кадровое решение. Считаю, что необходимо как можно быстрее заполнить вакансии в НС УЗ профессиональными кадрами, знающими реалии работы железной дороги и умеющими принимать решения в кризисных ситуациях. Надеюсь, что новый набсовет наконец сдвинет с мертвой точки долгожданную реформу "Укрзализныци". Без нее компания потерпит крах, а вместе с ней в кризисе окажется вся транспортная отрасль.

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