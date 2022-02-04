ЗСТ с Турцией: есть проблемы, но есть и возможности

Итак, Украина и Турция подписали Соглашение о зоне свободной торговли. Текст документа еще не опубликован, поэтому пока нельзя провести его детальный анализ. Однако определенные выводы можно сделать уже сейчас. Турция не в пример Украине активно и эффективно защищает свой внутренний рынок, предоставляя турецким компаниям масштабную государственную поддержку. Немаловажным фактором высокой ценовой конкурентоспособности турецких товаров является значительная девальвация лиры, которая по итогам 2021 года потеряла почти 40% своей стоимости.

Сегодня власти Турции с целью ускорения модернизации национальной промышленности активно применяют такой инструмент, как освобождение от уплаты ввозной пошлины и импортного НДС машин и оборудования. Кроме того, в зависимости от ситуации турецкие власти предоставляют своим производителям освобождение от уплаты налога на прибыль и налога на доходы физических лиц, освобождение работодателей и работников от уплаты взносов на социальное страхование. Также турецкие компании могут рассчитывать на частичную компенсацию процентов по кредитам, бесплатное выделение земельных участков под новые предприятия и возмещение НДС в отдельных отраслях.

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Плюс к этим мерам поддержки в Турции успешно работает сеть индустриальных парков, участники которых получают дополнительные льготы. В стране активно развиваются технопарки, для которых государство создало на законодательном уровне дополнительные стимулы для проведения НИОКР и коммерциализации инноваций. А что же может "положить на чашу весов" Украина? По большому счету только возмещение НДС и принятие законов о поддержке технопарков, которые еще толком не заработали. А еще не работающее на полную Экспортно-кредитное агентство и программу "5-7-9%", по которой 80% кредитов были взяты компаниями, чтобы элементарно избежать банкротства.

Согласитесь, начальные условия у наших производителей несопоставимы с условиями, в которых работают компании в Турции. Вполне очевидно, что ряду отраслей украинской экономики будет очень сложно пережить экспансию турецких товаров. Поэтому крайне важно, чтобы правительство оперативно предоставило наиболее уязвимым отраслям пакет господдержки.

Впрочем, в Соглашении о ЗСТ с Турцией есть немало позитивных положений. Например, важным достижением нашей торговой дипломатии стала договоренность о том, что к украинским товарам не будут применяться дополнительные увеличенные пошлины выше максимального уровня, установленного при вступлении Турции в ВТО.

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Также важным достижениям Соглашения является защита отечественной металлургии от возможного дефицита металлолома. В частности, Украина согласилась на право Турции увеличивать защитные пошлины на металлопродукцию в обмен на сохранение экспортной пошлины на лом, которая сегодня составляет 180 евро/т. Для металлургов это значимая норма, ведь мировые цены на лом вновь начали расти, достигнув, например, в той же Турции уровня 480-490 долл./т. Даже если цены преодолеют "психологический рубеж" в 500 долл./т, экспортная пошлина сможет надежно защитить отечественные металлургические предприятия от дефицита лома.

Немаловажным достижением нашей торговой дипломатии стало включение в Соглашение дополнительного механизма, позволяющего Украине применять защитные пошлины в случае резкого роста турецкого импорта, однако не выше уровня средней импортной пошлины, предусмотренной условиями вступления нашей страны в ВТО. Поэтому сказать, что украинский бизнес окажется полностью беззащитным, было бы значительным преувеличением.

Кроме того, после подписания Соглашения о ЗСТ украинские и турецкие компании смогут воспользоваться преимуществами региональной конвенции Пан-Евро-Мед.

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Ее суть состоит в том, что предприятия из обеих стран смогут закупать сырье и комплектующие друг у друга для продажи товаров в другие страны, в первую очередь – в ЕС. Например, из рыбы, имеющей происхождение из ЕС, в Украине производят консервы с украинским происхождением для экспорта в ЕС.