Четвероногий робот и авиация (укр.)

На фоні загальної хвилі виборів та обговорення їх результатів непоміченою залишилась інформація, що є не менш важливою для людей. І хоча вона виглядає дещо "нішово", проте це зовсім не так. Адже масштабність цього нововведення є просто приголомшуючою.

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Отже.

У Чорнобильській зоні відчуження вперше провели випробування автономного робота Boston Dynamics "SPOT".

Також під час робіт використовували безпілотні літальні апарати, наземні роботизовані системи, датчики-сканери для оцінки розподілу радіоактивних матеріалів на площі та в просторі (гамма-спектрометр, лідар, фотограмметрія, гіперспектральний та нейтронний датчики).

Зокрема, проводились радіометричні та геофізичні роботи.

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Якщо хтось не зрозумів про що я кажу – то просто загугліть про робота Boston Dynamics, що він може, і так далі.

Сказати про те, що застосування робота Boston Dynamics разом із безпілотниками в парі є високотехнологічним прорив у створенні абсолютно нової системи – це не сказати нічого. Це те ж саме, що озброїти кулеметами із нескінченним запасом набоїв дружини Київської Русі в боротьбі проти монгольського нашестя. Звісно, можливо я дещо гіперболізую. Проте не поспішайте зі скепсисом.

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Для чого потрібні безпілотники та роботи у Чорнобильській зоні – я думаю, питання зрозуміле. Радіоактивна загроза та вплив радіації на життя чи здоров’я людей – це тема, що триває з 1986 року – від дня Чорнодильської трагедії. Винесемо за дужки те, чому раніше не запроваджували такої комплексної роботизованої системи моніторингу в цій зоні. Наразі мова йде про майбутнє.

"А що в майбутньому? І де тут масштабність?" – спитаєте ви.

Слушні питання.

А тепер подумаймо над тим, що залишилось поза основною інформацією, а є абсолютно цілим контекстом.

Хто займається ліквідацією стихійних лих та забезпеченням охорони під час ліквідації? Правильно – ДСНС та Нацгвардія. Якому міністерству підпорядковуються ДСНС та Нацгвардія? Теж вірно – МВС. А що створюється в МВС, точніше вже створено, та розбудовується для оперативного реагування, моніторингу ситуацій, надання невідкладної допомоги? Абсолютно вірно – Єдина авіаційна система МВС.

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Так от, друзі, все, про що йшлося вище – це ланка створення єдиного безпекового ланцюга, в якому провідною силою є та ж таки Єдина авіаційна система МВС. Адже це не просто літаки та гелікоптери для кожного підрозділу в кожній області. Це – система ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОЇ КООРДИНАЦІЇ із застосуванням роботизованої спецтехніки та безпілотників/дронів, яка у тісній співпраці з підрозділами авіаціє має працювати ПО ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ країни без винятку.

Не суть важливо, такі системи будуть одразу скрізь у регіонах з підвищеним рівнем небезпеки щодо стихійних лих чи техногенних катастроф, чи це буде одна, але наразі діюча, скоординована, відшліфована система, яку можна легко транспортувати і використати за потреби там, де це найнеобхідніше.

Часи, коли новітні технології пронизують наше життя – вже давно настали. Головне зрозуміти, яку користь це може принести людству зокрема. Невже збережене життя не варте коштовної техніки? Невже потреба у попередження катастроф не варте впровадження новітніх технологій та зміни освіти в цьому напрямку? Переконаний, що варте. І процес індустріальної революції у безпековій сфері є найнеобхіднішим.

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