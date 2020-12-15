Не злорадствуйте неудачам гения (укр)

Однією з найобговорюваніших тем став запуск SpaceX Starship, а точніше невдала спроба запуску та посадки. Я також хочу сказати декілька слів, але на захист саме SpaceX Starship.

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Перше, що я хотів би підкреслити, так це саму ідею цього космічного корабля. Тобто сам Ілон Маск вже давно контактував: полетіти в космос – то не проблема і вже давно банальність. А от полетіти кудись на іншу планету... І не просто полетіти, а здійснювати "регулярні рейси" – оце потреба!

Зрозумійте мене правильно: все, що робить Маск – це не просто автівки чи космічні польоти. Це втілення новітньої суперідеї. А саме суперідея – це й є той рушійник, завдяки якому взагалі стали можливі польоти в космос.

Що втратив Маск, коли SpaceX Starship не змогла виконати заплановане? Він втратив велику кількість витрачених ресурсів – часу та грошей. А що він придбав? Він придбав те, що цінніше за ці ресурси. Він придбав досвід! Досвід того, що саме не треба робити у майбутньому, щоб знову не втратити ресурси.

Виникає резонне питання: а навіщо раз за разом робити те, що не виходить, щоб лише намагатися реалізувати мрію?

Що вам тут сказати, друзі...

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Брати Райт, коли вперше підняли у повітря свій літак, навряд чи думали про такі прагматичні речі, як втрата якихось ресурсів. І сьогодні, коли ви дивитесь на АН-225 "Мрія", розмах крил якого більший в рази, аніж перший політ братів Райт, – то невже ви не пишаєтеся цим витвором українського авіапрому?

А українець Микола Кибальчич, котрий, сидячи в камері смертників за замах на царя, ще 1881 року створив "Проєкт повітроплавного приладу". Вчені вважають, що саме він вперше в історії техніки та космонавтики описав нові ідеї використання газів від спалювання вибухових речовин для руху та подолання сили земного тяжіння.

То чому ж варто пишатися тим, що робить Ілон Маск? Я наразі навмисне вживаю слово "пишатися", адже розумію, як це важко пишатися тим, хто є багатий та успішний, пишатися, а не заздрити та зловтішатися.

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Отже, чому?

А тому, що ця людина робить ля розвитку всієї цивілізації Землі більше, аніж багато хто інші.

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І мова не лише про космічні мрії. Мова про технології, які Маск використовує. Адже вся його робота – це розвиток технологій, що вже існують, та відкриття нових та новітніх технологій. І саме тому варто не зловтішатися, а співпереживати.

До речі. Я не згадав про тих, хто найбільше зловтішається з невдач Маска. Це люди, котрі досі заробляють на нас з вами, на нашому здоров'ї та здоров'ї й майбутньому наших дітей. Це ті, хто вважає, що немає нічого кращого за видобуток нафти і перетворення її на бензин, а безкоштовний мобільний інтернет для всіх – то ледь не злочин проти засад капіталізму. Тут принагідно згадаю Ніколу Теслу, котрий ще сто років тому винайшов, як видобувати енергію з землі та повітря і хотів безкоштовно передавати її по повітрю всім користувачам. На свою біду, він розповів про це тодішньому енергетичному магнату Едісону. Як ви розумієте, винахід Тесли ставив під загрозу не просто прибутки, а надприбутки від виробництва і самої електроенергії, так і металургійним компаніям, які обплутували планету дротами, та багатьом іншим.

Так само і з Маском. Тисячі супутників, що роздаватимуть безкоштовний мобільний зв'язок та інтернет по всьому світу – це ж просто кошмарний сон будь-якого мобільного оператора, котрий заробляє на кожному користувачі.

Але й ці супутники для Маска – то вже пройдений етап. Тобто він знає, що це вже реалізується, а тому час йти далі. А далі – міжпланетні мандрівки. А для цього – космічні ракети, що злітатимуть і робитимуть шалені стрибки, щоб мінімізувати час перевантажень на астронавтів чи мандрівників, а там – приземлення в цілісному вигляді, а не забруднення космосу рештками ракет... Ви розумієте, друзі, на скільки це все важливо та масштабно?

Звісно, не всі це збагнуть. І я нікого не хочу образити, адже у людей зараз чимало інших проблем, пов'язаних із потребою виживання під час пандемії. Проте я наразі кажу про саму ідею винахідництва, прагнення змінити людство на краще, вміння втілювати свої мрії заради розвитку цивілізації та збереження її в межах людської моралі.

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