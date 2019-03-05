Володимир Шульга
Народний депутат VІІ скликання
Про ковбасу та неполітичний вибір
Сьогодні хочу поговорити про вибори. Тема, себто поняття, яке наразі заполонило медіапростір. Але не про політичні вибори, нехай їм грець. А про вибори, а точніше вибір, що стає перед кожним з нас щодня та щохвилини.
Це вибір свідомої моделі поведінки та ставлення до свого життя сьогодні, що зумовлює персональний розвиток та є основою для розвитку суспільства в цілому.
Складно? Спробую пояснити. Якщо ви щодня на базарі купуєте звичайну зелену цибулю, а одного разу дізналися, що, наприклад, порей – це набагато краще, вигідніше, якісніше та корисніше, стали купувати його. І разом з вами це стали робити десятки та сотні людей. Що відбудеться? Правильно: прибуток піде продавцям порею, а ті, хто вирощував зелену цибулю, будуть змушені перелаштуватись на виробництво нового популярного продукту.
Порівняння примітивне, але воно характеризує сутність ринку. Навіть звичайного, продуктового. А тепер уявіть собі ринок високих технологій. Знову ж таки примітивний приклад. Сьогодні ми користуємось смартфонами, що були виготовлені рік тому. Ми не поспішаємо купувати нові, адже ці нас влаштовують, та й коштували рік тому недешево. А тепер зазирніть у каталоги. Такий смартфон сьогодні коштує втричі дешевше, а за ціну, яку він коштував рік тому, сьогодні продають гаджети утричі потужніші та продуктивніші. Перед нами постає вибір: купити новий (адже ціна доступна), і мати потужну річ.
А куди подіти старий? Зрештою, за півроку (навіть не за рік) за такі ж гроші можна буде придбати ще потужніший та новіший (навіть не сумнівайтеся в цьому).
Ці вищенаведені примітивні приклади вибору кожної людини потребують вирішень, відповідей. В ці відповіді сьогодні лежать на 99% у площині новітніх технологій. Навіть вирощення порею у промислових обсягах – і те сьогодні потребує високотехнологічних приладів.
А тепер питання: як багато ви знаєте про суто українські стартапи та винаходи, що мають високу популярність та використовуються в Україні і не лише? Відчуваю ваше мовчання, або ж дехто, хто цікавиться цим питанням, дасть якісь поодиноку відповідь.
Так от, друзі: українських стартапів у сфері ІТ – не просто багато. Їх сотні якщо не тисячі. Від технологій аграрних до технологій побутових.
Днями поважне американське ЗМІ "Голос Америки" опублікувало матеріал про 15 (!!!) українських стратапів, що не просто працюють, а підкорюють світ, набуваючи популярності, оскільки є високотехнологічними новинками, що стали корисними для суспільства. І тому (повертаючись до питання вибору) увесь прогресивний світ обирає ці винаходи, оскільки вони є і прогресивними і корисними.
Ще раз: 15 українських стартапів стали одними із найпрогресивніших у світі та завойовують ринки.
Хочеться відзначити лише кілька з них.
- Recycle Map – це інтерактивна мапа пунктів утилізації різних типів відходів.
- FOODBIOPACK: біорозкладувальне та їстівне пакування та посуд.
- ECOISME: система економії електроенергії. Пристрій Ecoisme під'єднується до електричного розподільного щита та мережі Wi-Fi, і вимірює споживання електроенергії в будинку.
- GO TO-U: міжнародна платформа з зарядними станціями для електромобілів, яка об’єднує екологічно відповідальні бізнеси та охоплює вже близько 12,000 зарядних станцій в Україні, Австрії, Португалії, інших країнах Європи, Таїланді та Казахстані.
- SOLARGAPS: жалюзі з сонячними панелями, що генерують чисту енергію завдяки фотоелектричним модулям.
Це лише декілька. А є також і суто побутові речі, як наприклад, прикраси із перероблених пристроїв (тих таки старих смартфонів), одноразові зубні щітки з паперу, що швидко розкладаються, на забруднюючи середовище, система збору води з повітря та вторинне використання води, та інші.
А тепер знову про вибори чи, точніше, вибір. Коли суспільство, що налаштоване на прогресивний розвиток, на всебічний розвиток, на збереження ресурсів, стикається із такими стартапами, які реально працюють – то миттєво хапається за впровадження цих технологій. Адже розумна людина чітко усвідомлює, що помити керамічну тарілку, а потім отримати можливість вторинно використати цю брудну воду, – то набагато дешевше для всього суспільства, аніж видобути нафту, перегнати її, виготовити з неї пластик, а з нього – одноразовий посуд, щоб потім вивезти його на сміттєзвалище, де він буде розкладатися сотні років. Те ж саме і з електропостачанням, електрокарами та іншим.
Наголошу ще раз – всі вищезгадані стратапи – українських молодих науковців. І тому, коли наступного разу перед вами постане вибір, частиною якого буде підтримка української талановитої молоді – не вагайтесь. Адже саме наш сьогоднішній вибір в бік прогресу визначає наше майбутнє. Не політичні вибори (хоча, напевно і вони теж), а саме вибір кожного з нас. Вибір якіснішого, новітнього, високотехнологічного, а не старого та затхлого із ностальгією про "Лікарську ковбасу за 3.10". До речі про ковбасу. Собівартість виготовлення кілограму такої ковбаси у Совєцькому Союзі була аж 10 карбованців через те, що майже весь процес виробництва був надмірно витратний. Адже було задіяно силенну кількість людей та стару, знову ж таки, енерговитратну техніку. А продавалася та ковбаса по 3.10. А тепер питання – чи може собі дозволити господарник виготовляти та продавати продукцію, що не просто не вигідна економічно, а зажене у банкрутство просто миттєво? Відповідь очевидна. А в цей час схожий продукт за кордоном давно вже виготовляли за допомогою високих на той час технологій, зменшивши собівартість виробництва у десятки разів, і отримуючи високі прибутки.
Тому ще раз: роблячи вибір між новітніми технологіями та ностальгією за дешевою ковбасою, усвідомлюйте, що обираєте ви не для себе, а в першу чергу, для майбутнього покоління!
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