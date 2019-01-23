Володимир Шульга Народний депутат VІІ скликання

Симптоми середньовіччя

Симптоми середньовіччя //smm4.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/711/42d/5c471142d79cc.jpg //smm7.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/711/42d/5c471142d79cc.jpg 2019-01-23T08:29:00+02:00 Володимир Шульга

На початку цього року, та й наприкінці минулого, всілякі всесвітні організації, включно з ООН, оприлюднювали так звані "переліки викликів для суспільства", що є пріоритетами на 2019 рік.

Якщо не полінуєтесь, друзі, то знайдете ці "переліки" у вільному доступі. Але не марнуйте часу, бо нічого нового ви там не побачите. Більше того – не лише нового на цей рік, а й протягом десятиліття, та ще й не одного.

Все та ж боротьба зі зміною клімату, ті ж таки посухи, голод, війни, епідемії і так далі. Як на мене – то дивні речі, адже скільки пам’ятаю, – щороку одні й ті ж виклики, але нічого не відбувається. Чому? А ось це вже дуже слушне питання. На мій погляд не відбувається нічого саме тому, що цей перелік складено для банального розбазарювання грошей та окозамилювання, але в переліку немає головного виклику. Якого? Про це дещо далі.

Наразі про витрати коштів. Я не хочу сказати, що зміни клімату та війни – це не важливо. Це дуже важливо! Але робота ведеться, як на мене, не заради майбутнього, а навпаки – затягуючи суспільство у минуле.

Наприклад той таки клімат та боротьба з його змінами. Скрізь волають про парникові гази, викиди від автомобілів та зростання кількості вуглекислого газу (СО2) в атмосфері. Ну гаразд. Шкідливо. Але знову ж таки – наскільки це шкідливо і яким чином треба з цим боротися? Адже, наприклад, вчені дослідили, що вулкан Ейяф’ятлайокудль в Ісландії під час свого маленького виверження 2010 року викинув в атмосферу більше СО2, аніж все людство за всю історію промислових революцій. А з погляду геології, то це – маленький вулканчик, і його виверження було майже непомітним. А на Землі існують сотні куди більш потужних вулканів, повноцінне виверження яких призведе до катастроф світового масштабу. І такі катастрофи вже були – у 14, 16, 17 століттях та раніше. І це спричиняло масові голодомори. Все це зафіксовано вченими. То з чим тоді борються організації, що витрачають мільярди доларів на захист клімату? Виходить, що з вітряками. Адже вони не в змозі зупинити виверження вулкану.

"А як щодо війн?" – запитаєте ви. Слушно. Але й тут на допомогу приходить історія. Війни, якщо не брати окремі випадки, виникають на зламі епох, коли якісь держави прагнуть загарбати більше територій, зробивши рабами все більше людей. І не суттєво, в якому це столітті – 18, 19 чи 20-му. А що таке загарбання та рабство, як не крок назад у темні віки? Або ж війна, спричинена тим, що якомусь лідерові спало на думку залишити країну у середньовічних канонах, знищуючи спочатку своїх співгромадян, а згодом напавши на сусідні країни, які засуджують таку політику. Підводячи до спільного знаменника маємо те ж саме регресивне, деградаційне підґрунтя будь-якої війни.

Голод, посуха, епідемії – це вже наслідки. І боротися з ними неможливо з точки зору повноцінної боротьби. Як кажуть тибетські лікарі "нетрадиційної" для нас, але традиційної для тих місць медицини – лікувати потрібно не хворобу чи її наслідки, а лікувати потрібно весь організм. Адже не існує хвороби, яка була б спричинена лише одними якимось чинником. Вірус грипу? Гаразд. Але ж його розмноження – це певне середовище, а спротив йому – це потужна імунна система, що захищає організм. Не матимете здорового організму – будете хворіти на різного роду ОРВІ. Тому лікувати треба не грип, а робити організм здоровим та здатним на спротив.

То що ж не враховують світові організації, які з року в рік, десятиліття поспіль, називають "виклики", але не спроможні нічого зробити?

А не враховують вони одного, найголовнішого виклику – це розвиток суспільства в розрізі створення та функціонування новітніх технологій, що здатні об’єднати світову спільноту. ТАК! Це – виклик для суспільства. Для будь-якого, незалежно від місця проживання. Плем’я Масаї в Африці – теж вже користується смартфонами. Дуже скоро не залишиться так званих "диких" племен (хоча я б подискутував з приводу дикості), які не знають новітніх технологій. Не судитиму – це на краще, чи на гірше. Але це і є одним із головних викликів не лише прийдешнього року, а й наступних років. І завдання світових організацій зробити так, аби новітні технології не лише стали доступними за вартістю та якістю, а допомогли консолідувати суспільство, примирити його, стали в нагоді для попередження про стихійні лиха та в боротьбі з епідеміями.

Звісно, це не вигідно багатьом людям на планеті. Особливо тим, хто заробляє мільйони на різного роду антивірусних "фуфломіцинах", що, як мінімум, не допомагають. Чи виробники зброї… І таких прикладів можна навести чимало.

А найголовніше те, що всі ці люди і фінансують ті міжнародні організації, що складають "переліки викликів", з якими потім безуспішно борються ось вже протягом багатьох десятиліть, стримуючи справжній поступ.

Проте стримати розвиток новітніх технологій нереально. Тим більше сьогодні. Я не буду прогнозувати, як складеться далі і яким чином новітні технології вплинуть на світ. Проте я переконаний, що людство, принаймні та частина, яка осягнула всю користь високих технологій, прийме правильне рішення і спрямує цю потужну силу на вирішення головних глобальних проблем, а не на боротьбу з "симптомами середньовіччя".

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