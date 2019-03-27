Володимир Шульга Народний депутат VІІ скликання

Вибору немає: майбутнє вже настало

Вибору немає: майбутнє вже настало //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a10/1f7/5c9a101f72852.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a10/1f7/5c9a101f72852.jpg 2019-03-27T09:13:00+02:00 Володимир Шульга

Так вже влаштована людина, що з усіляких незрозумілих чи бажаних речей вона створює такий собі вид вірувань у надприродні сили. Кумедно те, що не оминуло це і нашу еру новітніх технологій. Варто лише згадати, скільки безглуздих із сьогоднішнього погляду вірувань (якщо хочете – забобонів) з’явилося із початком активного користування інтернетом в Україні.

То не можна нібито ставити роутер біля телевізора, чи якусь перешкоду між роутером та комп’ютером, то люди вірили, що стільникова мережа вбиває все живе навкруги, то пошепки розповідали, як хтось десь підключився до інтернет-мережі і одразу ж якесь прокляття прийшло…

Чим далі розвивалися високі технології, тим менше ставало цих забобонів. Але й сьогодні ще, на превеликий жаль, є певні дивні, але вже наукові дослідження. Ось, наприклад, якісь вчені стверджують, що смартфони є причиною ожиріння, оскільки розсіюють увагу й відволікають людину від… споживання їжі та її перетравлювання. Результати цих досліджень опубліковані в журналі Physiology and Behavior. Себто коли людина, сідаючи їсти, переглядає на смартфоні відео, картинки, соцмережі, тощо – то перебільшує кількість споживаної їжі, перевищує норму калорій і це стає причиною для ожиріння.

Зрештою, про те, що поєднувати харчування з будь-яким іншим видом діяльності, шкідливо – це вже давно доведено раз і назавжди. Тому не думаю, що причина у смартфонах, планшетах, ноутбуках чи в чомусь ще. Причина в тому, друзі, що досі не існує певної культури користування гаджетами. Адже новітні технології увірвалися в наше життя в останні півтора десятиліття.

А ось і геть цікавий приклад. В Києві з'явився пам'ятник першому комп'ютеру, який, за однією з версій, зібрали в в столиці України. Тоді, наприкінці 50-х років минулого століття, обчислювальна машина займала два поверхи, а монумент у пам'ять про неї поставили розміром із долоню.

Але й тут вже встигли вигадати забобони. Студенти вірять, що, коли потерти рукою цей бронзовий пам’ятник, то неминуче прийде вдача у складанні іспитів, чи у майбутньому житті, якщо обрав сферу ІТ, та багато іншого.

Звісно, що людська свідомість завжди прагне до незрозумілого і відчуває велич та потужність на перший погляд нестримної сили. Але високі технології розвиваються завдяки фахівцям із зовсім іншим складом розуму. Ці люди вірять в інше. Вони вірять в те, що високі технології – це та сила, яка може стати та зрештою стане безкоштовною допомогою для всього людства. Адже ми маємо невичерпне джерело енергії – сонячне світло, та вже створили цілу галузь, яка зводить до спільного знаменника всі розгалудження високих технологій – від авіаційної до бездротового інтернету.

Ось наприклад японська компанія SoftBank в партнерстві з НАСА розробила безпілотник-крило для роздачі інтернету 5G в будь-яку точку світу. Ця авіаконструкція функціонує виключно на сонячній енергії, підіймається за хмари і звідти може покривати величезну територію, роздаючи бездротовий мобільний інтернет 5G.

Скажу більше. Та ж таки SoftBank пообіцяла постачати безкоштовну сонячну енергію, вироблену на її електростанціях в країнах Міжнародного сонячного альянсу ISA) (так, такий вже давно існує) після того, як ці проекти окуплять початкові інвестиції. За її розрахунками це станеться через 25 років.

В японській корпорації впевнені, що через два десятка років розвиток технологій дозволить будувати дешеві СЕС і надавати електрику даром. Очищати сонячні панелі на цих станціях будуть роботи. І клієнтам доведеться сплатити тільки вартість роботів для очищення панелей. Про такі плани оголосив глава японської корпорації Масаесі Сон на конференції по чистій енергетиці RE Invest в Нью-Делі.

Лише вдумайтесь – всього 25 років! Цей час промайне досить швидкі і я певен, що насправді все відбудеться набагато швидше.

Чи буде наше суспільство користуватися такими само вигодами? Напевно, що так. Коли саме це відбудеться? Важко прогнозувати. Звісно, що забобонність сучасної молоді, яка тре монумент комп’ютеру, аби закликати вдачу – це скоріше підсвідома складова. Як у сучасному світі кажуть – флешмоб, який ні до чого не зобов’язує.

Але існує головна перепона: усвідомлення, а точніше його відсутність, що ми з вами, друзі, живемо у світі технологій, що стрімко змінюють наше з вами існування.

Це усвідомлення приходить повільніше, аніж того хотілося б. Але воно приходить – і це вже велике досягнення. Сьогодні старше покоління активно користується соцмережами та гаджетами, хоча для більшості – це не зрозумілі речі. Але сьогоднішні діти, беручи до рук новий гаджет, вже не задають питання: "Що він може?" Питання стоїть інакше: "Що він ЩЕ може, окрім того, що нам вже відомо?"

Оце "ще" – і є тим засновницьким "атомом", який розвиває у молодому поколінні жагу до знань та реалізації себе у світі новітніх технологій та завдяки новітнім технологіям. І варто нарешті зрозуміти, що новітні технології у близькому майбутньому – це не галузь людської діяльності, а засіб для розвитку решти галузей. Тому коли ви вкотре захочете розказати доньці чи сину про шкідливість гаджетів, просто трансформуйте своє бажання у привчання до культури життя у світі майбутнього. Адже вибору у вас вже немає. Хіба що забігти світ за очі, оселитися у безлюдному лісі та жити натуральним господарством.

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