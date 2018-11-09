Війна у паралельній повітряній площині

А ви знали, друзі, що у світі, а особливо на кордонах держав, між якими існують конфлікти, триває ще одна справжня, але незрима війна. Це війна іншого порядку. Війна за отримання інформації, війна на випередження. Це – війна безпілотників. І Україна – не виняток!

Я в жодному разі не перебільшую.

Ми вже звикли (на превеликий жаль) чути зведення із зони бойових дій на Донбасі. А про конфлікти між Ізраїлем та Палестиною, на кордонах держав центральної Африки, в центральній Азії – ми чуємо вже не одне десятиліття.

Але сьогодні мова навіть не про ці "гарячі" точки, де використовується вогнепальна зброя. А про ті кордони, як видимі, так і політично вмотивовані, де не на землі, а у повітрі точиться не менш запекла боротьба. Просто про цю війну не згадують, не розказують у ЗМІ, адже в ній немає загиблих та не ведуться якісь зримі бої.

Говорячи про політично вмотивовані кордони, я мав на увазі межі інтересів держав. Наприклад видання National Interest опублікувало інформацію про те, що нібито (наголошую – нібито) російські військові навчилися протидіяти та знищувати американські безпілотники. Зокрема, і за допомогою безпілотників російського виробництва. Як на мене, то з огляду на те, як падають російські літаки та ракети де завгодно, чи ремонтується авіаносець, то ця інформація малоймовірна. Але наразі мова не про це, і не про вищегзадану ймовірність на російсько-американському кордоні у Беринговій протоці, а про "кордон впливу" та інтересів на полях бою у Сирії чи Афганістані.

Але полишмо ці дві "супердержави" з їхніми політичними ігрищами на територіях інших країн, та звернімося до реальних кордонів.

Згадавши про світові масштабі війн безпілотників, я не обмовився. На кордонах між країнами Латинської Америки, Мексики та США, Європи, – майже скрізь, де існує проблема з незаконними перетином кордонів та нелегальними мігрантами чи контрабандою – використовуються безпілотники. До того ж з одного боку ці безпілотники використовуються державними органами, тобто прикордонними службами чи військами, з іншого – саме тими зловмисниками, які прагнуть вибороти собі перевагу та віднайти шпаринки в кордоні задля налагодження каналу контрабанди чи нелегальної міграції. Хто перемагає у цих двобоях – сказати важко. Все залежить від того, у якої "структури" більше фінансування та краще навчені оператори безпілотних літальних комплексів.

А що має Україна? Адже у нас існує величезна проблема не лише з нелегальною міграцією чи контрабандою. Ми маємо ворога біля кордонів та на кордонах. Так, честь і хвала українським прикордонникам, котрі цілодобово на пильно ведуть роботу, намагаючись убезпечити нашу державу від усього того непотребу, що намагається приникнути через кордони нелегальним, незаконним шляхом. Але ж не лише до нас, а й з України до країн Європи також створюються канали нелегалів та контрабанди. І це – також проблема України, адже наша держава втрачає імідж такої, що здатна припинити це неподобство.

Відповідаючи на передбачувані запитання та репліки, скажу: так, у нас є велика проблема з охороною кордонів, оскільки існує невирішене питання із користуванням землею у прикордонних територіях. Але і цю проблему вже майже вирішено. На розгляд Верховній Раді подано законопроект за ініціативи міністра МВС Арсена Авакова щодо передачі у користування Держприкордонслужби земельних ділянок вздовж кордонів України, у тому числі на берегах річок та водойм, задля облаштування державного кордону захисними спорудами.

До чого тут використання безпілотників? Поясню.

Сьогодні у Держприкордонслужбі є з десяток легкомоторних літаків, що базуються в трьох точках України, та використовуються для моніторингу кордонів. Але ж ця авіація здебільшого ситуативна. Так, вона дієва і має бути! Але її неможливо використовувати цілодобово. А от безпілотні літальні комплекси – зовсім інша справа.

Повертаючись до так званої "війни безпілотників", хочу задати запитання: як ви гадаєте, друзі, а чи не використовують російські спецслужби, наприклад, у Білорусі, всілякі БПЛА, щоб збирати інформацію про стан українського кордону? Особливо під час військових навчань? А чи не використовують заможні контрабандисти на кордоні з Єропою безпілотики, аби відслідкувати переміщення українських прикордонних загонів? Переконаний, що відповіді на ці питання очевидні. То чи повинні українські прикордонники отримати собі на озброєння новітні безпілотні літальні комплекси, аби протидіяти таким "шпигунам"? Також відповідь очевидна.

Я не даремно згадав про законопроект стосовно прикордонних земельних ділянок. Адже, на превеликий жаль, в Україні існує практика, коли земля у безпосередньому наближенні до державного кордону, належить якимось людям. І ці люди просто організовують цілі коридори для контрабанди. Інформація про це не так давно з’являлась у ЗМІ. Тобто несення служби прикордонними загонами на таких ділянках ускладнено. А використовувати службові БПЛА над чиєюсь приватною територією – теж не дуже гарна ідея.

А тепер давайте пов’яжемо важливість законопроекту про передачі землі вздовж кордонів у ДПСУ та потребу у безпілотних літальних комплексах для підрозділів МВС, зокрема для прикордонників. І отримуємо варіанти вирішення питань та можливість вирішення, якщо не повністю, то принаймні ґрунтовно, багатьох проблем. Контрабанда, нелегали – так. Але й контршпигунська робота!!! Для країни, проти якої сьогодні спрямована агресія не лише зі сходу, а й з’являються варіанти зазіхань із Заходу, яка має сусіда, що дружить із нашим ворогом – це дуже важливо! Уявіть собі систему, яка є єдиним повноцінним координаційним та комунікаційним центром, куди надходять абсолютно всі повідомлення з усіх ділянок кордону про можливі порушення, підозрілий рух, чи щось інше. Ми матимемо невидиму високотехнологічну "броню"! Ідеалістично? Можливо. Але водночас абсолютно реалістично.

Як я вже згадував раніше, у попередніх дописах, впровадження сучасних систем безпілотних літальних комплексів потребує не просто фінансів для закупівлі самих апаратів. Адже дрони та сучасні безпілотники – це зовсім не іграшки на дистанційному керуванні, а повноцінні літаючі комп’ютери. І для керування ними потрібні фахівці, а не любителі. Але, нагадаю, незабаром і ця проблема буде вирішена, адже в Україні з’явиться навчальний заклад, який буде готувати саме спеціалістів так би мовити "повного циклу" для впровадження авіаційних систем, в тому числі і безпілотних, у всіх без винятку підрозділах МВС.