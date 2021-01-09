Новая философия WhatsApp: поделись данными или умри. Почему все так грустно?

Мессенджер WhatsApp обязал своих пользователей делиться личным данными с Facebook. Обе компании принадлежат американскому tech-миллиардеру Марку Цукербергу и обслуживают совокупно порядка 4,7 млрд пользователей по всему миру.

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Теперь Facebook, а также его родственные компании смогут получить данные о номере телефона, фото и имя профиля, сведения о транзакциях, номерах телефонов, сохраненных в телефонных книжках, информацию о мобильных устройствах пользователей WhatsApp, и даже их IP-адреса (соответственно и потенциальное месторасположение).

Иначе пользователь будет заблокирован после 8 февраля.

Представитель компании в комментарии ARSTechnika объяснил, что изменение в политике происходит для того, чтобы позволить бизнес-пользователям хранить чаты WhatsApp с использованием инфраструктуры Facebook. Это означает буквально следующее: если компания-клиент Facebook, скажем, маркетинговое агентство "Вася энд Пупкин", имеет хостинг (то есть размещается) на Facebook, то она сможет с этого же аккаунта управлять чатами и в WhatsApp.

То есть якобы причина всей затеи – вот такая нехитрая оптимизация.

Этот сдвиг, похоже, является драматическим поворотом для WhatsApp, компании, которая утверждает, что "уважение к вашей конфиденциальности" закодировано в ее ДНК.

Компания, которая с 2016 года начала обеспечивать сквозное шифрование сообщений для всех чатов, за что ее мессенджер многие и полюбили, кажется, плевать хотела на ощущение безопасности своих преданных пользователей. Главное – еще немного ублажить бизнес-клиентов, с которых взять еще немного денег.

Примечательно, что WhatsApp за последние годы уже не раз менял свою политику конфиденциальности.

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Согласно данным, Business Insider, последний раз это случилось в июле 2020 года. Но тогда мессенджер дал пользователям месяц на то, чтобы отказаться от обмена информацией со своим братом – Facebook. Теперь такого выбора не предлагается.

Кстати, возможно, WhatsApp уже собирал и делился всеми этими данными. А последнее решение в изменении политики конфиденциальности – это всего лишь упорядочивание и формализация существующих процессов. Если это так, то отношение к приватности информации своих клиентов у компании Цукерберга совсем уж подгуляло.

Кстати, сами пользователи эти настроения моментально уловили и ломанулись в мессенджеры, которые все еще пытаются сохранять свой имидж защищенных. Так например, приложение для безопасного обмена сообщениями Signal сообщило о задержках с выдачей проверочных кодов новым пользователей, "потому что так много людей" пытаются присоединиться к сервису прямо сейчас.

Даже владелец Tesla и SpaceX Илон Маск не удержался и посоветовал своим подписчикам пользоваться "Сигналом":

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Впрочем, нововведения WhatsApp пока якобы не коснуться европейцев, а значит, по идее, и украинцев. Как заявила на своей страничке в Twitter Ниам Суини, директор WhatsApp по политике в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, мессенджер "по-прежнему не передает данные пользователей WhatsApp европейского региона в Facebook, чтобы Facebook использовал эти данные для улучшения своих продуктов или рекламы".

Подводя итоги, можно сказать, что ситуация с WhatsApp еще раз подтверждает одну простую глобальную истину:

За все нужно платить!

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Основатели WhatsApp задумывали свой сервис как мессенджер без рекламы, но с годовой подпиской в $1.

Но в 2014-м проект купила компания Facebook. В 2016 году последовало радостная новость: сервис бесплатный для всех. И в том же году WhatsApp дал пользователям возможность отказаться от обмена данными приложения с Facebook. Еще тогда можно было догадаться, к чему все идет: бесплатный сыр – он только в мышеловке. Или плати за услугу, или смотри рекламу, или зарабатывать будут на тебе!

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