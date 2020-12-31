Новое золото или новый пузырь: как американское правительство "помогло" взлететь биткоину

Его называют новое золото. Но он по-прежнему остается, пожалуй, наиболее спекулятивным активом в мире. Вы, наверное, уже догадались, что речь пойдет о Bitcoin. Перед новым годом курс единицы этой криптовалюты вплотную приблизился к $30 000.

Реклама

Невероятно: пять лет назад Bitcoin, на заре своего существования, стоил каких-то 500 долларов. В 2017-м криптовалюта преодолела отметку $20 000, после чего рухнула. И и мало кто уже не думал, что "биток" снова взлетит, называя его мыльным пузырем, который искусственно надували спекулянты.

Никто не ждал и вот опять.

Можно ли хранить деньги в "битках" и что же происходит на самом деле? Давайте разбираться.

Сначала предлагаю выяснить, чего вообще стоит экономика Bitcoin.

Профильные СМИ сообщают, что капитализация криптовалюты превысила этот же показатель платежной системы Visa. Вау, вот это высота.

Реклама

Да, действительно, капитализация "битка", в конце декабря перевалила за $0,5 триллиона. Она уже равна одной четвертой стоимости Apple.

Но много ли это, если сравнивать "биток" с традиционными активами, которые люди используют для хранения ценностей. Давайте начнем с самого очевидного сравнения. С золота.

Сколько в мире золота и "баксов"

Итак, по данным Всемирного совета по золоту, к концу 2019 года за всю историю человечества было добыто более 197 тысяч тонн золота, что при нынешней цене этого драгоценного металла приближает общую стоимость золота на планете к $12 триллионам. Это в 24 раза больше, чем оценен "биток" на данный момент.

Теперь сравним криптовалюту с основным ее конкурентом из старого мира – его величеством долларом. Никогда не задумывались, сколько в мире этих бумажек? На какую сумму? Давайте поищем ответ на этот вопрос. Сайт Федерального резерва США говорит нам, что 6 декабря в обращении было зеленых бумажек на сумму 2,02 триллиона.

"Что? Это ж как-то мало", – скажете вы. С таким успехом "биток" обгонит "бакс" и станет главной мейнстрим-валютой. Но не спешите с выводами. Ведь доллар еще хранится в электронных деньгах, лежит в виртуальном виде на счетах и записан в обязательствах.

Реклама

Если мы посчитаем все это, то получим сумму, равную почти 19 триллионам, долларов, разумеется. Вот это высота. То есть, тут может последовать предварительный вывод: человечество по-прежнему сильно верит в "бакс", раз уж настолько активно им пользуется.

Растаял как сахар

Стоп, но если экономика доллара в 38 раз больше, чем экономика биткоина, то о каком новом золоте тогда вообще идет речь? "Биток" – нишевый актив для рисковых вливаний романтиков и прочих энтузиастов. Куда ему до мейнстрим-активов.

Может быть оно пока и так. Но если мы детально посмотрим на главенствующую в мире традиционную валюту, то увидим, что ценность ее стремительно размывается. Как я уже писал, баксов в мире, хранящихся в бумажках, чеках, электронке и прочих формах около 19 триллионов.

А теперь внимание, факт-убийца: еще совсем недавно, в феврале 2020 года, объем долларов в мире не превышал 15,5 триллионов (см график ниже). За всю историю своего существования долларовая масса размывается наиболее стремительно.

И виной этому правительственные меры по борьбе с ковидной эпидемией. Чтобы спасти экономику, власти США навыдавали грантов, займов, скостили налоги на сумму 4 триллиона долларов.

Реклама





В итоге пока получается, что правительство не только не спасло экономику, но и подугробило доллар.

А теперь представьте себе: вы инвестор. И у вас есть активы, которые вы хотели бы, в худшем случае сберечь, а в лучшем – приумножить. Но вы видите, как в пандемию малый бизнес рушится, стройки отелей, бизнес-центров, пароходов замораживаются. Да и в долларе, как раньше, тоже не пересидишь. Его стремительное увеличение в обращении означает только одно – девальвацию.

Вы посмотрели на другие мировые валюты: евро, фунт, юань. В принципе, картина плюс-минус похожая. Правительства "печатают" деньги и раздают.

Караул, куда бежать? Ладно что есть старое доброе золото. И его надо добывать. Его-то правительства не напечатают при всем желании. И действительно, на фоне других неблагонадежных активов, золото очень заметно подпрыгнуло в цене (см. график).





Но как мы уже с вами выяснили, рынок золота – ограниченный. И все активы в нем не уберечь.

В тренде В Украине подорожают сигареты: что будет с ценами в 2021 году

Соответственно, вы, как добропорядочный инвестор, начинаете искать альтернативу. И тут, помимо всего прочего, криптовалюты, биткоин. У "битка" нет центрального администратора, который вдруг, подобно правительствам, решит выпустить в обращение огромную эмиссию. А увеличивается объем биткоинов при помощи майнинга, вычислительного процесса на компьютерах, который жрет много электроэнергии, которая в свою очередь, стоит денег. То есть, грубо говоря, на ровном месте много не намайнишь. Максимальное количество коинов ограничено его создателями в 21 млн монет. А добыто уже 18,5 млн. То есть, чисто теоретически, девальвация маловероятна, так как в своем объеме валюта уже особо не прибавит.

Несмотря на это, курс биткоина на протяжении своего десятилетнего существования качается как лист на осеннем ветру.

Валюту по-прежнему непросто применять в ежедневных транзакциях, а чтобы ее хранить, нужно быть немножко гиком.

Иными словами, массовое применение "битка" под очень большим вопросом. Было, остается и будет. Поэтому и курс его зависит не от реальных ценностей, а от рыночных спекуляций.

А теперь немного магии

Но если это так, как же тогда получилось, что Bitcoin вырос с $5 000 в марте до $27 000? Что это за фокус?

Давайте вернемся тут к тому, что мы уже с вами пытались сегодня представить. Вы – инвестор. И вам нужно каким-то образом сберечь, а лучше – приумножить свои активы во время пандемии. Любым способом, пусть даже спекулятивным.

Поиграть на биткоине – да запросто. Тем более, все звезды сошлись.

Загадочный создатель биткоина, некто Сатоши Накамото, заложил в свою электронную валюту механизм, искусственно оберегающий от инфляции. Он называется "halving" (или дословно – уполовинивание). Каждые четыре года вознаграждение майнеров (люди и компании, которые генерируют на компьютерах сложные вычисления для "добычи" криптовалюты) за каждый новый блок произведенный вычислений уменьшается в два раза. Если при появлении биткоина они почали за него 50 BTC, то после 2012 года – 25 BTC, после 2016 года – 12,5 BTC, а после мая 2020 – 6,25.

Экономтеория нам тут подсказывает, что если предложение падает, то спрос растет. Цена увеличивается. Так оно и происходило с каждым новым уполовиниванием – за ним следовало вознаграждение. В течение последующего года курс "битк"а взлетал, но потом, снова падал, так как, как уже и говорилось, валюте пока не суждено стать массовой. Интерес к ней угасал.

На ловца и рыба

Естественно, если вы серьезный инвестор, вы просто не могли не прочитать про этот halving. На фоне дешевеющего доллара вы увидели в этом хорошую возможность временно подержать свои активы. Что собственно и произошло.

В августе поставщик аналитического ПО и публичная компания MicroStrategy инвестирует в BTC как в резервный актив $250 млн. В сентябре компания докупает "битка" еще на $175 млн, а в декабре делает рекордную инвестицию в размере $650 млн. Все туда же – "в биток".

На данный момент суммарные инвестиции MicroStrategy в размере $1,1 млрд уже "заработали" для компании $0,5 млрд за полгода! Если ориентироваться на текущий курс крипты.

Когда рыбак, сидящий возле лунки, говорит, что у него начинает клевать, к нему моментально подтягиваются другие рыбаки, независимо от того, много ли, на самом деле, рыбы в месте клева . Что, в принципе, и происходит с биткоином.

После новостей от айтишной MicroStrategy к лунке потянулись и классические инвесторы, исстрадавшиеся за время пандемии. Так, инвестиционная компания Skybridge Capital Энтони Скарамуччи вложила в общей сложности $182 млн концу этого года. Британская инвестиционная компания Ruffer Investment – $744 млн. Даже страховые компании, такие, как американская MassMutual, двинулись в крипту.

В общей структуре инвестиций, которыми управляют эти фонды, вложения в "биток" пока составляют лишь несколько процентов. Но это уже хоть сколько-то заметные деньги.

И какое же резюме?

Криптовалютчикам в 2020 году очень повезло. Под конец года в bitcoin в буквальном смысле залетели миллиарды инвестиций. Такого не было за всю историю криптовалюты.

Но за 2020 год свойства самой криптовалюты не изменились. Она не стала массовой и удобной для пользователей. Поэтому вряд ли сможет претендовать на звание нового доллара. Что наводит на мысли о том, что киты зашли в криптобухту, чтобы переждать бурю. Когда буря закончится, киты поплывут дальше и будут вкладывать в недвижимость, технологии и стартапы. Как это было и раньше.

А что же "биток"? А "биток" снова начнет сдуваться вплоть до следующей хорошей возможности взлететь. Возможно, это будет новый halving 2024 года. А возможно и нет, так как, например, появятся квантовые компьютеры, которые драматически снизят стоимость вычислений.

Хотя романтики все-таки верят, что на астероидах найдут много дешевого золота и "биток" окажется самым ценным активом на Земле. :)

Ну и, пожалуй, самое главное. История с беспрецедентными эмиссиями традиционных валют во время пандемии как никогда ранее подубавили доверие инвесторов, да и в принципе, людей в них. Можно сказать, что деньги стремительно теряют свою накопительную функцию. И на замену им должен прийти более стабильный массовый инструмент.

Открытый вопрос: какой?

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама