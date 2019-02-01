Тарас Потічний регіональний менеджер Taxify в Україні

Майбутнє особистого та громадського транспорту: попереду — кардинальні зміни

Майбутнє особистого та громадського транспорту: попереду — кардинальні зміни //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/44e/577/5c544e577813e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/44e/577/5c544e577813e.jpg 2019-02-01T15:59:00+02:00 Тарас Потічний

Ми вже встигли звикнути, що нові технології не просто роблять життя зручнішим, а й іноді перевертають його з ніг на голову. Так, протягом останніх десяти років Facebook, Skype, Viber повністю змінили нашу модель спілкування, Netflix і Spotify до невпізнання трансформували індустрію розваг, а Google й Apple вже перетворили наші телефони на гаманці.

Лише транспорт поки що залишається сферою, яка не дуже змінилася під дією інновацій. І це незважаючи на 11 трильйонів євро, що їх люди у всьому світі щорічно витрачають на транспорт. Мешканці мегаполісів як жили в дорожніх заторах, так і живуть, і шлях в десять кілометрів часто може відібрати дві години вашого дня. І вам ще пощастить, якщо весь цей час ви перебуватимете в комфорті, а не в тісному салоні громадського транспорту.

Ще один приклад низької ефективності — місця для паркування. На кожен автомобіль припадає вісім паркувальних місць: поруч з помешканням, біля місця роботи, біля супермаркету, біля дитячого садка, школи... Не буду казати про шкоду, яку автопром завдає навколишньому середовищу, забруднюючі повітря. Але я вірю, що технології та свіжий підхід до проблематики допоможуть вирішити це питання.

Одним з найвизначніших винаходів цього століття, який максимально наблизив людство до вирішення транспортних проблем, є створення ефективного електродвигуна, здатного конкурувати з ДВС (двигуном внутрішнього згоряння). І це не лише дозволить знизити вплив на екологію, а уже дало можливість створювати безліч альтернативних засобів пересування. Зокрема, ми вже нормально сприймаємо людей, які пересуваються тротуарами міст на гіробордах, моноколесах, електробайках і скутерах — до того ж вони часто дістаються до потрібного місця швидше за тих, хто в години пік обирає автомобіль.

Вже скоро ми зможемо спробувати нові способи пересування під час замовлення поїздок через додаток на смартфоні. Це буде персональний електричний транспорт, який займатиме нішу коротких поїздок на відстань до трьох кілометрів. Такий досвід уже є в Східній Африці і також в деяких європейських містах — в Парижі вже працює сервіс оренди електроскутерів. Дрони і невеликі гвинтокрили для одного-двох пасажирів зараз нагадують фантастичні фільми, але вже через 10–15 років пересування за їх допомогою вони можуть стати реальністю.

Інша зміна відбувається в наших головах, коли люди стали замислюватися "а може, вигідно не мати власний автомобіль, а брати його напрокат, при цьому обслуговування, заправку та інші грошові й часові обов'язки перекладати на транспортну компанію?" А наступним кроком взагалі стане передача керування автомобілем комп'ютеру, адже останній уже давно вміє працювати з нанотехнологіями та навіть проводити складні хірургічні операції.

Перші безпілотні автомобілі вже випробувані в США і через три-чотири роки з'являться на дорогах Європи. Без сумніву, початковим етапом стане використання таких автівок на фіксованих маршрутах, адже саме там легко навчати штучний інтелект особливостям керування на наших дорогах. Потім настане черга більш складних трас, після чого, я сподіваюся, людина нарешті зможе приділити увагу вирішенню більш важливих завдань або просто насолоджуватиметься дорогою.

Важливо зазначити, що, незважаючи на складність усіх цих технологій, управління залишиться простим і зрозумілим. Планувати свою подорож, викликати транспорт і виконувати інші дії пасажир зможе за допомогою звичайного додатка до смартфону чи іншого мобільного пристрою, що прийде йому на заміну.

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