Место, где ты сильный. Как изменился остров Хортица в 2021 году

2021-й стал для острова Хортица определящим, именно в 2021 году начались большие преобразования: из полузабытой окраины Запорожья в современный объект культуры, туристический магнит, который уже становится известным в мире. Что изменилось здесь меньше, чем через год и причем здесь государственно-частное партнерство.

Остров Хортица – международный туристический магнит

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А что вы знаете о Хортице? Уверена, что сначала придет на ум гоголевская Запорожская Сечь и остров Хортица как колыбель казачества. Но на самом деле, остров Хортица имеет гораздо больше смыслов, чем мы привыкли думать. Уникальная природа (в Национальном заповеднике представлены все ландшафтные зоны, имеющиеся в Украине), краснокнижные растения и животные, более 90 археологических памятников, экспонаты подводной археологии и, например, меч "Ульбрехт", которому больше 1000 лет.

Все это в комплексе открывает национальный заповедник "Хортица" как место, имеющее не только национальный всеукраинский туристический потенциал, но и, несомненно, международный.

Но чтобы превратить большой полуразрушенный комплекс в удобный и понятный посетителям современный туристический объект, требуется не один год работы и усилия многих людей. И остров Хортица сейчас та площадка, которая объединила президентскую программу "Большое строительство", крупный бизнес – комбинат "Запорожсталь" группы "Метинвест", областные и местные власти. Так появился национальный проект возрождения острова Хортица. И эта коллаборация менее чем через год дала результат.

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Доступный туризм для каждого

Отремонтирован (но на самом деле, созданный заново) Холм Единства – смотровая площадка на Хортице. Он создан по принципам универсального дизайна, ведь на самые популярные общественные пространства посмотрели в фокусе маломобильных групп населения. А еще в прошлом году на Холм мог подняться только физически выносливый человек. Ведь дорожек не было – только протоптанные людьми, крутые тропинки среди зарослей кустарника, а уборных или мусорных урн не было и в перспективе.

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В целом, когда начинался проект преобразований, была поставлена задача – создать первый в Украине безбарьерный остров, на котором будет удобно всем: родителям с колясками, людям пожилого возраста, детям и подросткам, людям с инвалидностью. И на первом этапе это удалось. В национальной премии "Tourism Award 2021" Национальный заповедник "Хортица" был признан лучшим безбарьерным объектом культуры. Но самое ценное, что это общее мнение людей, голосовавших на сайте и экспертов в сфере туризма и доступности.

Продолжается ремонт Музея истории запорожского казачества. Ведь именно из-за регулярных подтоплений музей 7 лет был закрыт, а уникальные экспонаты работники фактически спасали, накрывая пленкой и регулярно убирая воду с пола. Уже в следующем году он откроется для туристов.

Много споров вызвало установление арт-объекта "Круг единства", покрытого картеном. Как и любой предмет современного искусства, он вызывает немало эмоций, но никого не оставляет равнодушным, как, собственно, и нужно для арт-объекта. Его символизм в самой фигуре – круге. Кругом собирались казаки перед принятием важных решений. Кругом, а значит – совместно, а значит – в единстве. И, на мой взгляд, это то значение, которого нам всем очень не хватает сегодня.

Государственно-частное партнерство

Партнером национального проекта возрождения острова Хортица стала группа "Метинвест". И это тот редкий случай, когда интересы крупнейшей горно-металлургической компании и Национального заповедника совпали в одной точке. Хотя на самом деле партнерство началось еще более 10 лет назад. Туристический комплекс "Запорожская Сечь" был построен при финансовой поддержке "Запорожстали" и в последние годы именно этот туркомплекс помогал заповеднику держаться на плаву. Уникальный лафет 17-18 столетия поднимали из вод Днепра также при поддержке комбината. Поэтому, когда стал вопрос больших изменений и, что сложнее, управления этими изменениями, группа "Метинвест" была первой, кто согласился помогать.

И для этого можно выделить несколько причин.

Экспертиза в управлении переменами. Большие проекты, рассчитанные на несколько лет, довольно сложный процесс, который взяла на себя группа "Метинвест". В самом начале был создан проектный офис – команда менеджеров, управляющих изменениями в своем направлении – культурном, архитектурном, концептуальном, коммуникационном. Задача проектного офиса – довести проект от идеи до финальной реализации. Иногда, в шутку, конечно, эти люди работают переводчиками очень прямого языка строителей-подрядчиков на метафорический и изысканный язык художников-архитекторов.

Могу добавить, что создание проектного офиса для большого проекта – это современная модель управления, активно применяемая не только в бизнесе, но и в государственных процессах.

Одной из первых задач, успешно реализуемых проектным офисом, было создание брендинга. И это очень важно для развития в целом. Какова Хортица в восприятии людей? Какие важные преимущества следует подчеркнуть? Несколько месяцев изучали и исследовали мнение людей, их ассоциации и чувства. Таким образом появилось 24 логотипа, которые символизируют не только козацкую Хортицу, но и заповедную, духовную – и невозможно остановиться на чем-то одном.

Так у Хортицы появился свой узнаваемый голос, которым остров говорит с миром. И мир этот голос слышит. На международном конкурсе рекламы "Epica Awards 2021" в номинации "Идентичность бренда" айдентика Хортицы, разработанная креативным агентством Bikerstaff, завоевала бронзовую медаль.

Устойчивое развитие территории. Одна из ценностей группы "Метинвест" – развитие территории присутствия: не просто быть или только работать на конкретном месте, создавая новые рабочие места и уплачивая налоги, а стремиться развивать город, в котором живем и воспитываем детей.

Развивать город, с которым связывается свое будущее, – это мотивация комбината "Запорожсталь" в этом конкретном проекте и сотнях других, реализованных ранее.

Один из визийых проектов, реализованный на острове, – это иммерсивное представление "Путь" режиссера Влада Троицкого. Это аудиоспектакль по мотивам книги историка Ярослава Грицака и философа Владимира Комарова "Путь становления украинской идентичности". Это возможность для каждого посетителя, поднимаясь на Холм Единства, послушать размышления на тему – кто мы и в чем наша особая идентичность, как она формировалась и каких изменений нам еще ждать. Ведь Хортица, пожалуй, одно из лучших мест для таких размышлений.

Даже во вполне развлекательные проекты, например, лазерное шоу "Трансформация сквозь историю" заложено вполне серьезное содержание. Потому что лазерное шоу за 5-7 минут рассказывает зрителям часть истории казачества и истории острова. Такая реализация получила специальное отличие жюри конкурса LIT Lighing Desing Awards в Лос-Анджелесе.

Первый толчок в развитии Национального заповедника уже увеличил количество посетителей не менее чем в два раза. Каждые выходные здесь собираются запорожане и гости города, чтобы отдохнуть и набраться сил. Такого количества людей Хортица не видела уже много лет. Туристический магнит дает толчок к развитию экономики и креативных индустрий. Системное привлечение туристов, увеличение потока позволит создавать новые рабочие места, развивать малый и средний бизнес.

При этом следует заметить, что група "Метинвест" никогда не заявляла и никогда не будет публично называть сумму, выделенную на проект. Ведь невозможно посчитать экспертизу и компетенцию, стоимость опыта и визии развития. Как партнер национального проекта возрождения острова Хортица – работает на благо всех украинцев и сейчас проходит довольно нелегкий, а в чем-то и экспериментальный, путь превращения большого объекта в туристическую жемчужину мирового значения.