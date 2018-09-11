Очередной кредит МВФ или финансовая грамотность с детства?

Для украинского правительства период с 6 по 19 сентября станет одним из самых "волнительных" в плане ожидания. Ведь именно с четверга в стране начала работать миссия Международного валютного фонда, которая должна определить – получим мы очередной транш или, как говорится, "пролетим как фанера над Парижем".

Напомню, что нынешняя программа расширенного финансирования МВФ для Украины завершается весной 2019-го. Киев на сегодня уже получил 8,7 млрд долларов из 17,5 млрд долларов, предусмотренных договоренностями. Но, учитывая постоянные задержки с реформами, Украина может рассчитывать в 2018 году на 1,9 млрд долларов, не больше, считают в Нацбанке и Минфине.

В то же время Украина с прошлогодней весны оказалась заложником собственного "ничегонеделания" в плане реформ и остается без очередного транша кредита МВФ (на который так рассчитывает наше правительство до конца года). В частности, еще не решен вопрос о повышении цен на газ до рыночных для населения. Также ожидается пересмотр нынешнего госбюджета и "урезания" расходов, чтобы на конец года цифра дефицита соответствовала прогнозам. Также важно, какие цифры будут заложены в госбюджете-2019, проект которого Кабмин обязан ежегодно подавать в Верховную Раду до 15 сентября.

Как видим – у нашего правительства остается не так много времени, чтобы выполнить все условия для получения очередного транша или, в лучшем случае, эффективно провести переговоры. Так что пока говорить о каких-либо положительных изменениях в экономике страны еще рано. Да и, экономисты прогнозируют не очень радостный прогноз на 2019-й.

Но очень хочется верить в изменения к лучшему. Ведь бизнесу, особенно небольшому, достаточно сложно не то что развиваться, но и удерживаться на плаву. А очередной транш поможет избежать дефолта, который так пророчат Украине эксперты.

Хотя, с другой стороны, долги нужно возвращать, тем более такие внушительные суммы. И тут уже правительству нужно думать не об очередном транше, а о том, как вывести страну из нынешнего неустойчивого экономического состояния. А для этого необходима не только политическая воля, но и грамотные финансисты, финансовое образование для самих украинцев.

Основы финансовой грамотности, увы, не включены ни в школьную программу, ни в программу многих вузов не финансовых специальностей. И я считаю, что эти знания и навыки должны прививаться детям еще с малых лет. По моему глубокому убеждению — это одна из причин низкого уровня жизни и бедности населения нашей страны. Поэтому начинать нужно с наших детей уже сегодня. Прививать им не только правильные ценности, но и основы финансовой грамотности.