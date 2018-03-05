Женская конкуренция: казаться или быть?

Конкуренция всегда была, есть и всегда будет. Она является обязательным атрибутом нашей жизни. Для одних она есть хорошим мотиватором для личностного и профессионального роста, самосовершенствования, а для других - способом самоутвердится, возвыситься, унижая оппонента. Наверное, это и является наилучшим показателем того, кто на самом деле силён, а кто слаб. Мне кажется, что счастливый конкурент – это тот, кто умеет справляться и с поражениями, и с победами, не испытывая при этом зависти, злорадства или чувства вины.

Отношения к конкуренции в женском и мужском мире разные, хотя борьба идет все так же за первенство, лидерство, признание. Мужчины сражаются открыто, готовы переломить себя ради успеха и достижения поставленной цели. Женщины же соперничество воспринимают больше как личную угрозу, ревность, обиду.

По мнению Джойс Бененсон, профессора психологии из Эммануэль-колледжа, все дело в эволюции: женщины просто не привыкли формировать сплоченные коллективы, как это происходит у мужчин. Все это берет начало в тех временах, когда женщинам нужно было бороться за своих мужчин и за ресурсы для воспитания потомства.

Существует два пути конкурентной борьбы среди женщин:

Первый – сидеть в ревности, зависти, неконструктивной критике. (Вспомнился анекдот: Патрик, ты где работаешь, чем занимаешься? — Нигде не работаю, ничего не делаю, ничем не занимаюсь. — Отличное занятие! — Да, но конкурентов много).

Второй - начать искать проблему в себе, искать пути улучшения своей жизни.

Первый путь – самый простой, легкий. Но требует активных действий, ответственности. Женщина пытается утвердится, показывая, что другая хуже, демонстрирует свое превосходство, заслуги, критикует, проявляет коварство. Взамен у нее вырабатываются комплексы, недоверие, зажатость, ненависть к окружающему. И, как результат, такая зависть съедает женщину изнутри. Это мешает жить полноценной жизнью, получать удовольствие от жизни.

Второй путь – тяжелый. В первую очередь, он требует работы над самой собой. Нужно искать в себе свое несовершенство, развиваться как личность и профессионал. Это выход за рамки комфорта, выход на новые территории, что всегда тяжело. Но он самый эффективный и действенный. Результат: уверенная в себе, в своих силах, раскрепощенная, успешная. На этом пути соперничество воспринимается, как возможность стать лучшей не за счет кого-то, а за счет своих же усилий и работой над собой.

Приведу пример одной ситуации с хорошей концовкой. Не так давно я участвовала в одной конференции, основная аудитория которой были мужчины-предприниматели и небольшая часть руководителей женского пола. Тренером была женщина. Изначально, как всегда бывает между женщинами, прошло оценивание друг друга: кто во что одет, у кого какой бизнес, какое положение на рынке, и к кому более расположено внимание мужчин.

В ходе конференции мужчины-предприниматели начали активно задавать вопросы, и здесь тренер немножко растерялась, начала еще более переживать, атмосфера становилась напряженной. Я вступила с ней в диалог, задала простой вопрос, дабы помочь сконцентрироваться на правильном ответе и разрядить обстановку. Мы долго вели диалог, постепенно к нему подключились и мужчины. Грань в экспертизе между женщинами и мужчинами стерлась, общение перешло в диалог между экспертами, партнерами, единомышленниками.

Мы можем, дополняя друг друга, становиться сильнее. Исторически так сложилось, что мнение мужчин о женщинах сводится к: "Что эти женщины могут? Слабый пол, их место на кухне в воспитании детей". Если женщины смогут уважать себя и перейдут к конструктивной конкуренции, не унижая, а дополняя друг друга, то и сильный пол начнет видеть в нас наши сильные качества, считаться с нами.

Вот так часто бывает: изначально оцениваем внешний вид, не смотрим на результативность, ищем одобрение в глазах других, боимся ошибиться, показать свое несовершенство, ищем одобрение и поддержки, чем часто нарываемся на злобу.

Наверное, каждая из нас на своем личном опыте знает, что такое женская конкуренция. Лично я испытала и ложь, и злые слухи, и недооценку сделанного, и обвинения...Но я не сломалась. Сегодня у меня есть все, к чему я стремилась, а это не легкий путь, но он того стоит, вы уж поверьте.

Дорогие дамы, вместо того чтобы осуждать друг друга, подумайте над тем, чего не хватает вам, загляните к себе в душу, поговорите с собой. Не смотрите на других, не пытайтесь самоутвердиться за счет кого-то, чьих -то успехов или поражений. Работайте над собой. Любите себя и самое главное оставайтесь собой. Мы должны использовать соперничество себе во благо. Так выгоднее, спокойнее, надежнее нам и нашим близким.