"Команда мира" – наша общая миссия в 2020 году

Уходящий 2019 год стал для всех нас годом новых надежд. Во-первых, потому что на президентских и парламентских выборах потерпела сокрушительное поражение "партия войны", которая пять лет держала Украину в заложниках своей волюнтарной, националистической политики вражды и воровства. И во-вторых, наконец-то сдвинулся с "мертвой точки" миротворческий процесс. Мы обрели реальный шанс на мир и возвращение Донбасса в Украину.

Встреча "Нормандской группы" (Украина, Франция, Германия, РФ) в Париже 9 декабря 2019 года – это важное, поворотное событие. Четыре лидера договорились о выполнении Минских соглашений и поставили подписи под первым за все годы войны документом Нормандской группы – общим коммюнике. Тем самым еще раз были подтверждены и легитимизированы все без исключения пункты этих соглашений. Это также означает, что подписанты Парижского коммюнике не только декларируют, но и берут персональную ответственность, от имени своих государств и народов, за установление мира в Украине. Такой результат переговоров в Париже – несомненный успех для каждого участника, и для всех стран. И это личный успех Владимира Зеленского, который реализует волю миллионов граждан Украины – волю к миру.

Прекращение войны на Донбассе и начало мирного процесса в Украине – это прекращение 6-летних страхов в Европе по поводу угрозы "большой войны". А еще – это начало восстановления доверия между Европой, Россией и Украиной. Ведь за эти годы, из-за санкций и информационной истерии, мы словно вернулись на 60 лет назад во времена "холодной войны". Сейчас же, после Парижа, у нас всех появилась надежда, что "новая разрядка" все же наступила. Все теперь зависит от 4 лидеров, и от каждого из нас.

Парижские переговоры и подписанное коммюнике стали результатом взаимной доброй воли и совместных усилий Украины, России и лидеров Европы, миссии ОБСЕ по преодолению военного конфликта на Донбассе. Разведение вооруженных сил на отдельных участках линии соприкосновения и договоренности о новых шагах по укреплению мер безопасности в зоне конфликта, освобождение задержанных граждан, возвращение в Украину моряков, успешные переговоры по транзиту газа в Европу и согласование обмена все установленных удерживаемых на всех установленных – это лишь самые яркие и убедительные примеры начавшегося миротворческого процесса. Но еще более важно то, что продуктивная встреча "Нормандской группы" в Париже дала старт диалогу на разных уровнях – дипломатическому, общеполитическому, экспертному, гражданскому. Надеюсь, что к следующей встрече "Нормандской группы" в марте 2020 года процесс примирения станет необратимым.

Огромную роль может сыграть демонтаж экономической блокады Донбасса, который нужно провести уже в первом полугодии 2020 года. Этот демонтаж должен проходить последовательно, выверено, поэтапно. Восстанавливая экономические отношения с Донбассом, нужно одновременно и синхронно отменять многочисленные дискриминационные и ограничительные меры, которые ставят сейчас миллионы наших соотечественников вне закона и могут быть причиной их необоснованных преследований.

Но я уверен: именно многочисленные экономические, хозяйственные связи, восстановление единого экономического пространства страны – это лучшая дипломатия в миротворческом процессе. Ведь даже сейчас, в условиях блокады, только за один календарный год линию разграничения граждане Украины пересекали в обе стороны более 13 миллионов раз (!). А это говорит лишь об одном: вопреки запретам и рискам, связи и контакты сохраняются, люди поддерживают отношения, ведут хозяйственную деятельность на микроуровне, торгуют, получают необходимые социальные услуги. А при снятии блокады эти связи укрепятся в десятки раз.

Вместе с тем, у меня часто создается впечатление, что в Украине не до конца осознают масштаб и значение происходящего. Появились сотни специалистов по геополитике и безопасности, советующие "не доверять договоренностям". Команда Порошенко и вся политическая рать из "партии войны" пытались сорвать переговорный процесс и шантажировали всю страну новым майданом, тратили миллионы гривен на уличные протесты. Провал фейковых "майданов" и широкая поддержка мирного процесса в украинском обществе свидетельствуют об одном: подавляющее большинства украинцев – против войны, революций и уличного террора, и будут поддерживать последовательную мирную политику.

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Я надеюсь на то, что Европа и Россия, США и Китай, другие влиятельные мировые акторы действительно заинтересованы в восстановлении мира в Украине и снятии всех рисков геополитического противостояния на континенте. И искренне верю, что наши соотечественники на Донбассе готовы к серьезному диалогу об общем будущем и восстановлении единства страны. Но при условии, конечно, что их голос будет услышан и будет обеспечено право на сильное региональное самоуправление.

Обретенный шанс на мир – это лишь возможность, которую нам всем еще предстоит реализовать. И в этом смысле, Парижские договоренности – только первый шаг. Нужно наращивать потенциал переговорного процесса. Создать легитимные переговорные группы в составе депутатов парламентов Украины и РФ. Обеспечить работу над проектами развития мирного Донбасса для научных и экспертных кругов. Поддержать гражданскую дипломатию. Несомненно, нам нужен диалог с жителями Донбасса, представителями местного самоуправления, с переселенцами и беженцами, которые будут возвращаться в свой родной край.

Но в Украине до сих пор не было внутреннего серьезного политического разговора: "а что делать нам внутри страны?".

В октябре 2019 года я представил свой миротворческий план "Гуманизм-Диалог-Соборность Украины", где главный акцент как раз сделан на общих действиях внутри страны и на политике общегражданского примирения и соучастия. Этот план – предложение к общему, соборному действию всего нашего общества.

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Необходимо наконец-то прекратить политическую конфронтацию разных партийных группировок за власть ценой войны на Донбассе и страданий миллионов сограждан.

Нам всем нужна "команда мира" – для гражданского согласия в Украине и для выстраивания "мостов взаимопонимания" на Донбассе.

Внутренний миротворческий процесс может объединить все общество, вернуть украинцев в свои города и поселки, станет символом восстановленного доверия для сотен тысяч наших соотечественников, которые уехали из страны в поисках работы и спокойной, мирной жизни.

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Я верю в объединительную силу мира и сделаю все от себя зависящее, чтобы следующий 2020 год стал для нас годом реализованных надежд. Но для этого нужны практические действия и добрая воля.

Прежде всего, пришло время для серьезного политического диалога между президентом, парламентскими и внепарламентскими политическими силами об общенациональной мирной платформе. Кроме того, тема мира должна быть вынесена за скобки грядущих выборных кампаний. Возможно, для этого стоит провести Национальный круглый стол с участием президента и политических лидеров.

Нужно шаг за шагом преодолевать хроническую болезнь "внутренней информационной войны". И тут свое слово должны сказать коллективы ведущих медиа, выработать общую позицию по поводу "языка мира", изменить политизированную и, часто с использованием фейковой информации, агрессивную риторику на экранах ТВ и страницах электронных, печатных СМИ. Во главу угла все же нужно ставить интересы людей, относиться с пониманием к переживаемой всеми нами трагедии войны.

Необходимо вовлечь в программы восстановления Донбасса местное, региональное самоуправление и украинский бизнес. Ведь каждый украинский регион, и даже каждый областной центр или промышленный город могли бы реализовать собственные программы помощи отдельным населенным пунктам или объектам на Донбассе, где сейчас дефицит всего – рабочей силы, материалов, менеджерской и консультационной поддержки. Бизнес также может выступать в роли созидательной силы по развитию экономики территорий, переживших войну. Большой потенциал для такого взаимодействия бизнеса и власти заложен в законе о государственно-частном партнерстве, который нужно сделать более дееспособным и эффективным. Мариупольский форум мира должен стать постоянно действующей "площадкой" для такого диалога, а в будущем – и переместиться в Донецк и Луганск.

"Команда мира" – это прежде всего те, кто начинают действовать сообща. В этой идее я вижу большой объединительный и гуманистический потенциал. Это движение за сотрудничество и взаимодействие общественных организаций и политических объединений, депутатов всех уровней, бизнеса и власти в реализации программ и проектов по восстановлению мира и доверия на Донбассе и внутри Украины в целом. И работа должна быть начата уже сейчас, на региональном и местном уровнях.

Украинские интеллектуалы и новое, молодое и образованное поколение могут стать своего рода "движком", драйвером такого движения.

В завершение хочу еще раз подчеркнуть самое главное: наступающий 2020 год может стать в Украине настоящим Годом Мира. А для Европы, Украины и России 2020 год может стать станет годом восстановленного доверия, и открыть перспективы для новых континентальных процессов сотрудничества. Мы обязаны реализовать этот воистину исторический шанс.

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