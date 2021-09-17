Арест генерала-оборотня Пукача был вызовом Системе

Памяти Гии Гонгадзе

Исполнилось 12 лет с момента завершения спланированной мною спецоперации СБУ, по результатам которой был разыскан, задержан и заключен в камеру генерал-оборотень, организатор убийства Гии Гонгадзе. Время рассекретить, как это было.

В 2006 году я был назначен в СБУ. Слышал тогда много рассказов и читал сотни секретных докладов о том, что неизвестно куда сбежал и как невозможно найти генерала МВД Пукача, главного подозреваемого в убийстве журналиста Гонгадзе 17 сентября 2000.

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По одним секретным (!) докладам Пукач скрывался в Израиле, по другими – в Молдове, по третьим – в Казахстане и так без конца и края...

"Надежные" источники описывали оборотня то на берегу Мертвого моря, то в европейских отелях.

В начале 2007 года, когда я начал руководить СБУ, понял две вещи:

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1. Никто реально генерала-оборотня не разыскивает – ни МВД, ни СБУ, ни прокуратура.

2. Я должен найти его и доставить в суд в Украине, пока руковожу Службой безопасности и имею международные связи как бывший посол и заместитель министра иностранных дел Украины.

Начал с того, что встретился лично с руководителями Моссада и Шабака (разведка и контрразведка Израиля), СИБ (спецслужба Молдовы), МИ6 и МИ5 (разведка и контрразведка Великобритании). Руководители этих спецслужб быстро и профессионально сообщили, что генерал Пукач не выезжал в ЕС, на Ближний Восток или в страны Британского Содружества, как и в другие.

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Поэтому в 2007 году я перестал читать и принимать во внимание дезу о зарубежных укрытиях Пукача.

Тогда, в 2007 году, я организовал первый этап розыска генерала-убийцы в Украине:

• отобрал лучших офицеров СБУ, автономно, в полной секретности от правоохранительных и других органов власти;

• создал, засекретил и подчинил себе напрямую несколько независимых друг от друга групп оперативного розыска;

• в оперативно-технических подразделениях только определенные специалисты по отдельной методике взяли под контроль всю коммуникацию топ-генералитета МВД времен министра Кравченко, их сауны-рестораны, мерседесы и не только.

В течение 2007-2008 годов несколько раз поднимал боевые группы Центра спецопераций "А", Альфы, на захват подозреваемых с похожей внешностью и/или поведением.

Но каждый раз это был не Пукач.

Помню одну из суббот 2008 года, когда я, как обычно в нерабочие дни, работал не на Владимирской, а непосредственно на базе Альфы. Боевые офицеры антитеррора, которые прошли Ирак, в деталях докладывали мне одну из операций, которая, к сожалению, не привела к задержанию Пукача. Общаясь с офицерами, которые не боялись никого и ничего, сказал им тогда, что мы не остановимся и будем выезжать на задержание 100 раз ради одного, но результативного.

Дал им слово: приказа "стоп" не будет. И тогда же понял, что мы не просто ищем оборотня-чиновника, мы пошли против самой Системы. Системы, которая годами убивает людей и остается безнаказанной.

В начале 2009 года усилил команду аналитиками и психологами группы оперативного розыска. Задачу поставил четкую: спровоцировать, заставить, вызвать Пукача появиться из норы – контакт, звонок, все что угодно под нашим контролем.

И это наконец сработало. Генерал милиции, сам возглавлявший до этого самый сильный в стране оперативный и агентурный департамент МВД, появился.

Несколько суток работала и группа, на которую он попал из своего логова. Много часов на финальной стадии, в засаде под открытым небом, двое молодых офицеров СБУ с биноклем и спецтехникой успешно установили, кого именно в этот раз видят. На этот раз они установили Пукача.

Но все было не так просто. Генерал-оборотень серьезно изменил внешность, место для логова выбрал в отдаленном селе на простом дворе с обычной женщиной, управлялся по хозяйству как любой селянин.

Но не поверили двое оперативников притворному селянину. И 22 июля 2009 года Альфа СБУ задержали убийцу. И это был далеко не конец работы.

Доставили тогда задержанного генерала в Киев двумя спецджипами, под охраной группы антитеррора СБУ с полным боекомплектом.

Я решил сделать все, чтобы сохранить подозреваемого до суда: для допросов и следственных действий уже после ареста. Камеру для Пукача проверили и контролировали 24 часа в сутки в месте временного содержания СБУ в Аскольдовом.

Поставил четкую задачу: не допустим никаких попыток самоубийства, никаких угроз для жизни арестованного генерала. И относились мы к этому серьезно. Проверяли все. От зубной щетки и пасты в камере для него до перевозок на допросы в Генпрокуратуру – все контролировалось специалистами Службы безопасности.

И цена вопроса такова, друзья: Пукач признал обвинения в убийстве Гии Гонгадзе. Генерал-оборотень получил и обвинения в совершении ряда других преступлений: похищение Алексея Подольского, пытки, незаконное наблюдение и запугивание людей и тому подобное.

Далее вместе с Генпрокуратурой в селе Сухолесы Белоцерковского района мы обнаружили место, где Система закапывала в лесу похищенных и убитых людей.

Сам Пукач указал на него. На этом месте и были найдены фрагменты черепа Георгия Гонгадзе.

Закончу тем, что в июле этого года Верховный Суд окончательно подтвердил пожизненное заключение генералу-убийце Пукачу.