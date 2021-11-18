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Валентин Наливайченко

Дело "вагнеровцев" имело все шансы получить завершение в Гааге! (укр.)

Валентин Наливайченко

Народный депутат Украины, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом

18 ноября, 18:33
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Уже півтора роки суспільство обговорює справу "вагнерівців".

Ця справа має безпосереднє відношення до національної безпеки України. Ця справа мала завершитися арештом та притягненням до кримінальної відповідальності 32 військових злочинців з РФ і одного громадянина Білорусі.

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Чому так важливі чесні відповіді нинішньої влади щодо провалу цієї спецоперації?

Українське суспільство, усі наші громадяни, стурбовані головним: чи в безпеці країна, чи захищає керівництво держави і спецслужб безпеку громадян, чи здатна влада це робити і чесно звітувати людям?

Маю всі підстави довіряти розслідувачам Bellingcat. У 2014 році, на початку війни, вони нам дуже допомогли в з'ясуванні обставин теракту проти малайзійського "боїнгу" МН-17. Під моїм керівництвом СБУ не тільки розкрила цей теракт, а й з міжнародними партнерами довели справу до Гаазького трибуналу. Суд йде просто зараз.

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Спецоперація із затримання військових злочинців, відома як "справа вагнерівців", розпочалась у 2018 році.

До цього десятки успішних спецоперацій контррозвідки СБУ, за які відповідав я, мали результат: затримання, знешкодження або арешт десятків офіцерів спецслужб РФ, агентів спецслужб Росії, арсеналів зброї та вибухівки.

Окрім того, з перших днів відсічі російській агресії ми здобували, аналізували та систематизували дані про усіх (!) військових злочинців та терористів. Це робили ми, це продовжує робити контррозвідка СБУ і зараз!

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Тому й стверджую, що справа "вагнерівців" мала всі шанси отримати завершення в Гаазі! Мета цієї спецоперації – затримання і арешт військових злочинців, причетних до російської агресії.

Тому й вимагаємо відповіді, і давно: хто відповідальний за провал цієї спеціальної (наголошую!) операції, яка за нинішньої влади оповита брехнею та маніпуляціями?

А тепер – факти! Законом України про розвідку встановлено, що всі повноваження для організації і здійснення спецоперацій має керівник розвідки!

У випадках, коли спецоперація зачіпає інтереси інших держав та може мати політичні наслідки, головний розвідник погоджує спецоперацію особисто з президентом і без присутності/участі сторонніх осіб!

Уся відповідальність за здійснення та результати спецоперації покладається на керівника розвідки та/або на голову СБУ.

Тобто погодження деталей спецоперацій під час її здійснення чи завершення зі сторонніми особами (секретарями, іншими чиновниками) – незаконні і недопустимі!

Сьогодні, щоб провести незалежне і об‘єктивне розслідування, потрібно створити у Верховній Раді нову, незалежну від влади, ТСК із представників опозиції, залучити до роботи фахівців і почати витребовувати всі документи, отримувати свідчення під протокол від високопосадовців!

Тільки так з’являться шанси дізнатися правду!

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