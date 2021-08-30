Инвесторы не терпят запаха коррупционного гниения

Можно сколько угодно критиковать президента Эстонии, годами рассказывать байки об инвестиционных нянях, а реальность такова: инвестиции в экономику Украины не идут.

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Няням не с чем нянчиться.

Нынешней власти, кроме долгов, нечем хвастаться.

Более того, инвесторы, пришедшие раньше, бегут из коррумпированной и зарегулированной властью и силовиками страны.

Из Украины.

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Почему второй год подряд Украина теряет инвестиции?

Почему только за январь-март 2021 года капитальные инвестиции уменьшились почти на 10% по сравнению с январем-мартом 2020 года?

Даже Госслужба статистики Украины признает, что на 29% уменьшились инвестиции в отрасль информации и телекоммуникаций, на 24% уменьшение в финансовой и страховой деятельности, на 19,2% падение в строительстве, на 12% в промышленности...

Инвестиционная привлекательность Украины сейчас: 2,4 балла из 5 возможных. То есть оценка работы власти – двойка! То есть инвестиционный климат власть создала неблагоприятный.

А теперь – простые и честные ответы, почему так у нас в стране и кто виноват?

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Инвесторов и инвестиции отпугивает тотальный кризис судопроизводства, отсутствие верховенства права, непрофессионализм власти, коррупция в органах власти и негативное влияние теневой экономики.

Назовите хотя бы одну страну в мире, в которой "офицер" внутренней безопасности спецслужбы, которая лично подчинена главе этой спецслужбы, собирает взятки с бизнеса за лицензии для казино!!

Или в этом виновата президент Эстонии? Или инвестняни недосмотрели?!

Мой вывод таков: рыба снова гниет с головы. А инвесторы не выносят запаха коррупционного гниения. И для нас с вами нет питьевой воды в болоте коррупции.

Посмотрим с вами, друзья, где Украина на инвестиционной карте мира по данным одного из самых влиятельных ресурсов, страховой компании Coface https://www.coface.com/.

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Здесь Украина обозначена как страна с очень высоким риском для инвестиций.

А последствия ощущаем мы, каждый украинец. Нет новых рабочих мест – наши работники продолжают массово выезжать в ЕС и другие страны. А имеем в стране дырявый бюджет, опустошенные кошельки, низкие зарплаты и пенсии.