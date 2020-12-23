Обязательная вакцинация – это еще одна лазейка для коррупции (укр.)

Законопроект про обов'язкову (читайте – примусову) вакцинацію наробив багато шуму за останні кілька днів.

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Висловлю свою думку.

Вже став скандальним проект Закону про систему громадського здоров'я №4142, що передбачає повний перегляд нинішньої системи епідеміологічної захисту населення і скасування законів, її регулюючих. У законопроекті прописані нові правила вакцинації – що і викликало бурхливу реакцію українців.

Я нагадаю, що наразі рішення про вакцинацію або відмову від неї кожен приймає сам. Це і хочуть змінити. Згідно із законопроектом нещепленим дітям заборонять відвідувати навчальні заклади і дитячі заклади оздоровлення та відпочинку. Батьки повинні будуть підписати відмову і прийняти відповідальність на себе. Примусовою вакцинація стане і для представників деяких професій.

Обов'язкових щеплень буде 11, їх планують робити за бюджетні грощі. Вакцина від коронавируса, до речі, до цього списку не входить. Зараз в календарі вакцинації щеплення від 10 інфекційних хвороб:

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- туберкульозу;

- поліомієліту;

дифтерії;

коклюшу;

правця;

кору;

краснухи;

паротиту;

гепатиту В

та гемофільної інфекції.

У цей список додадуть вакцинацію від пневмокока.

Я підтримую стурбованість з приводу цього законопроекту і вважаю, що обов'язкова вакцинація категорично недопустима.

По-перше. Держава має намір офіційно покласти відповідальність за відсутність щеплень на батьків. Скажіть, а на кого покладається відповідальність за наслідки щеплень? За їх побічні ефекти, за ускладнення? Підкажу: теж на батьків. Прищепили, що не прищепили – самі винні.

Примусова вакцинація заганяє в кут – якщо ви побоюєтеся робити дитині щеплення, перед вами постане непростий вибір. Чи не робити – і дитина стане ізгоєм в навчальному закладі... Або робити, і що буде далі – ваша проблема.

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По-друге. Ви вибрали робити щеплення "за кошти бюджету". У поліклініках вакцини є не завжди, і так було не тільки 10 років тому. І зараз можна відсидіти в черзі, отримати від лікаря дозвіл, а медсестра в кабінеті щеплення скаже, що препарату немає. У приватних клініках ті ж вакцини коштують величезних грошей, непосильних для багатьох українців. А довідка, як ми пам'ятаємо, обов'язкова в школі або на роботі.

Що робити в цьому випадку? Підкуповувати лікаря, щоб "намалював"? Це дешевше, ніж зробити щеплення в приватній клініці. Або звільнятися з роботи, забирати дитину зі школи? Очевидно, що виберуть люди. Ось так ми викорінюємо корупцію в Україні?

Я вважаю, що такого поняття, як "обов'язкова вакцинація", не неповинно існувати в демократичному суспільстві.

За щеплення ви або проти – ваша особиста справа і відповідальність. Але і у вас, і у мене повинен бути ВИБІР.

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