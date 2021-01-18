Составляем экологический план на год (укр.)

У перші дні року більшість людей дає собі обіцянки і будує плани. Вони у кожного свої – скинути вагу, знайти нову роботу, більше часу проводити з дітьми і так далі. Пропоную в цьому році включити в ваш список кілька пунктів, що стосуються екології. Це просто, можна здійснити, корисно не тільки для планети, а й для саморозвитку. Що якщо оголосити цей рік – роком усвідомленого споживання? По-моєму, ідея хороша)

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Ось кілька ідей, які пропоную розглянути як план на рік.

Менше сміття. Ми часто про це говорили – все просто, головне почати. Не купувати зайвого, використовувати повторно те, що у вас є, рідше викидати – придумувати друге, третє і п'яте життя речам, переосмислювати кулінарні рецепти.

Ми часто про це говорили – все просто, головне почати. Не купувати зайвого, використовувати повторно те, що у вас є, рідше викидати – придумувати друге, третє і п'яте життя речам, переосмислювати кулінарні рецепти. Утилізація. Чи не лінуватися і відносити в спеціальні пункти та бокси енергозберігаючі лампочки, батарейки, термометри, сортувати відходи, коли це можливо, викликати служби по утилізації великих відходів.

Чи не лінуватися і відносити в спеціальні пункти та бокси енергозберігаючі лампочки, батарейки, термометри, сортувати відходи, коли це можливо, викликати служби по утилізації великих відходів. Шоппер замість пакету. Ви точно знаєте, що відповідати на питання "пакет брати будете?". Але, до речі, купувати спеціальну сумку необов'язково. Ідея "пакета з пакетами" не так вже й страшна – можна просто використовувати ті, що вже є, поки вони придатні.

Ви точно знаєте, що відповідати на питання "пакет брати будете?". Але, до речі, купувати спеціальну сумку необов'язково. Ідея "пакета з пакетами" не так вже й страшна – можна просто використовувати ті, що вже є, поки вони придатні. Повільна мода. Все більше людей відмовляються від нескінченної купівлі нового одягу і надягають речі повторно. Це роблять і кінозірки, і члени королівської сім'ї. Ми теж можемо. А якщо річ вам набридла або не підходить (розмір змінився, хіба мало що) – віддайте її на переробку або пожертвуйте тим, кому вона потрібна.

Все більше людей відмовляються від нескінченної купівлі нового одягу і надягають речі повторно. Це роблять і кінозірки, і члени королівської сім'ї. Ми теж можемо. А якщо річ вам набридла або не підходить (розмір змінився, хіба мало що) – віддайте її на переробку або пожертвуйте тим, кому вона потрібна. Свій посуд. Відмовитися від пластикових пляшок, стаканчиків та іншого посуду, соломинок і ланчбоксів. Все це, як правило, не переробляється. Замінюємо на багаторазовий посуд – довговічний і/або підлягаючий переробці.

Відмовитися від пластикових пляшок, стаканчиків та іншого посуду, соломинок і ланчбоксів. Все це, як правило, не переробляється. Замінюємо на багаторазовий посуд – довговічний і/або підлягаючий переробці. Дбайливе ставлення. Це важливий пункт плану – ніякого тиску і надзусиль. Щоб прийняти екологічний спосіб життя, потрібно впроваджувати його поетапно, інакше слово "усвідомленість" вже скоро почне вас дратувати. Взяти і змінити все різко і повністю навряд чи вийде (наприклад, на 100% відмовитися від того ж пластика в наших реаліях неможливо). Але принцип маленьких кроків, перебування тут-і-тепер в момент прийняття рішень допоможе домогтися значних змін не тільки в способі життя, а й у свідомості, і в ставленні до світу, який нас оточує.

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