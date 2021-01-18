Составляем экологический план на год (укр.)

У перші дні року більшість людей дає собі обіцянки і будує плани. Вони у кожного свої – скинути вагу, знайти нову роботу, більше часу проводити з дітьми і так далі. Пропоную в цьому році включити в ваш список кілька пунктів, що стосуються екології. Це просто, можна здійснити, корисно не тільки для планети, а й для саморозвитку. Що якщо оголосити цей рік – роком усвідомленого споживання? По-моєму, ідея хороша)
Ось кілька ідей, які пропоную розглянути як план на рік.
- Менше сміття. Ми часто про це говорили – все просто, головне почати. Не купувати зайвого, використовувати повторно те, що у вас є, рідше викидати – придумувати друге, третє і п'яте життя речам, переосмислювати кулінарні рецепти.
- Утилізація. Чи не лінуватися і відносити в спеціальні пункти та бокси енергозберігаючі лампочки, батарейки, термометри, сортувати відходи, коли це можливо, викликати служби по утилізації великих відходів.
- Шоппер замість пакету. Ви точно знаєте, що відповідати на питання "пакет брати будете?". Але, до речі, купувати спеціальну сумку необов'язково. Ідея "пакета з пакетами" не так вже й страшна – можна просто використовувати ті, що вже є, поки вони придатні.
- Повільна мода. Все більше людей відмовляються від нескінченної купівлі нового одягу і надягають речі повторно. Це роблять і кінозірки, і члени королівської сім'ї. Ми теж можемо. А якщо річ вам набридла або не підходить (розмір змінився, хіба мало що) – віддайте її на переробку або пожертвуйте тим, кому вона потрібна.
- Свій посуд. Відмовитися від пластикових пляшок, стаканчиків та іншого посуду, соломинок і ланчбоксів. Все це, як правило, не переробляється. Замінюємо на багаторазовий посуд – довговічний і/або підлягаючий переробці.
- Дбайливе ставлення. Це важливий пункт плану – ніякого тиску і надзусиль. Щоб прийняти екологічний спосіб життя, потрібно впроваджувати його поетапно, інакше слово "усвідомленість" вже скоро почне вас дратувати. Взяти і змінити все різко і повністю навряд чи вийде (наприклад, на 100% відмовитися від того ж пластика в наших реаліях неможливо). Але принцип маленьких кроків, перебування тут-і-тепер в момент прийняття рішень допоможе домогтися значних змін не тільки в способі життя, а й у свідомості, і в ставленні до світу, який нас оточує.
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