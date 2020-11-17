Страшная статистика: сотни тысяч детей умирают из-за грязного воздуха ежегодно (укр.)

У 2019 році 476 тисяч немовлят померли в перший місяць життя від наслідків для здоров'я, пов'язаних із забрудненням повітря. Дві третини цих смертей пов'язані з якістю повітря в будинку, третина – із забрудненою атмосферою. По-моєму, це моторошно...



Шокуючі дані представлені в річному звіті State of Global Air 2020 року, складеному фахівцями Міжнародного інституту впливу на здоров'я та Інституту показників і оцінки здоров'я.



Експерти вивчали дані, згідно з якими забруднення повітря пов'язують з підвищеним ризиком передчасних пологів і низької маси тіла дитини при народженні. Діти, народжені маловагими або занадто рано, більш сприйнятливі до проблем зі здоров'ям. Ці два фактори – основні ризики смерті в перший місяць життя (близько 1,8 млн випадків смерті в усьому світі).



Хоча біологічні причини зв'язку між забрудненням повітря і несприятливими наслідками пологів до кінця не вивчені, вважається, що забруднення повітря може вплинути на вагітну жінку і її дитину так само згубно, як куріння. Сильніше страждають жінки і діти в країнах з низьким рівнем соціально-демографічного розвитку.



В Україні показник такої дитячої смертності за 2019 рік становить 91. У порівнянні з деякими країнами мало, але ... Це дев'яносто одне дитяче життя. Крихітні дівчатка і хлопчики, яких більше немає.



Просто подумайте про це.

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