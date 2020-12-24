Загрязнение воздуха впервые официально признали причиной смерти человека (укр.)

Відомо про те, що через наслідки для здоров'я, пов'язаних з брудним повітрям, вмирає шокуюче кількість дітей і дорослих. Але до сих пір забруднення повітря ніколи офіційно не називали причиною смерті.

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Дев'ятирічна Елла Кіссі-Дебра жила в Лондоні недалеко від однієї з найжвавіших вулиць столиці – South Circular. Дівчинка страждала від важкої форми астми, що регулярно приводило до зупинок дихання та серцевої діяльності.

Вона померла в 2013 році. Спочатку в документі було зазначено, що смерть настала через гостру респіраторну недостатності, пов'язаної з астмою. Але рідні дитини роками добивалися визнання того, що до смерті Елли мав відношення брудне повітря.

В результаті судові органи ухвалили, що забруднення повітря сприяло як розвитку хвороби Елли, так і погіршення її стану. Дівчинка роками піддавалася впливу небезпечних рівнів діоксиду азоту та твердих частинок, пов'язаних з викидами транспортних засобів.

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Суд зазначив, що матері Елли не було надано інформація про забруднення повітря і астмі, які могли б спонукати її до кроків, потенційно що запобіг би смерть дитини.

Елла стала першою людиною в світі, в свідоцтві про смерть якого забруднення повітря зазначено як причина. Після рішення суду мама дівчинки закликала весь світ звернути увагу на те, наскільки серйозної шкоди може завдати молодим людям забруднення повітря.

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Це дуже сумна історія. Але вона – не тільки про смерть, а ще й про справедливість, про увагу до проблеми і про майбутнє наших дітей. Якщо ми хочемо, щоб наші нащадки були здоровими, нам доведеться замислюватися про чистоту навколишнього середовища і активно вживати заходів у цьому напрямку.

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