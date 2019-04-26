Василь Дурдинець перший заступник голови ВР I скликання, віце-прем’єр міністр, в.о. прем’єра (1995 – 1997 рр), голова Координаційного комітету при президентові по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю (1995 - 1999 рр.)

Правоохоронна і безпекова система України на варті українських виборів 2019 року

Роздуми професіонала, небайдужої людини за долю України

Цього року українська державність переживає чергові випробування на зрілість демократичних інституцій. Щойно завершилася президентська виборча компанія. Час проаналізувати хід її проведення з точки зору дотримання законності під час виборчого процесу, а також забезпечення правопорядку і безпеки в країні.

Період з 31 грудня 2018 року до 21 квітня поточного року варто визначити як надзвичайно відповідальний. Перебіг виборчих перегонів був досить складний у всіх аспектах: методах передвиборчої боротьби, досить високому градусі суспільної напруги, геополітичному контексті.

За таких умов тим більше приємно констатувати, що головні принципи діяльності органів системи МВС лишаються незмінними: законність, політична нейтральність, неупередженість, і швидкість реагування.

Головна мета правоохоронних органів упродовж усіх виборчих перегонів також залишалася незмінною – повна безпека громадян, безпечне функціонування виборчих комісій усіх рівнів, прозорий та захищений від протиправного впливу процес підрахунку голосів.

Керівництво системи МВС орієнтувало особовий склад бути готовим до провокацій будь-якого ґатунку, до будь-яких викликів. Спільним завданням усіх правоохоронців стало недопущення спроб дестабілізації в державі.

У цьому контексті маються на увазі усі внутрішні і зовнішні загрози в комплексі: як гібридна війна Російської Федерації проти України, основне вогнище якої палає на Сході України, щодня забираючи кращих синів українського народу, анексія країною-агресором Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, так і цілком деструктивне протистояння різних політичних сил, релігійних конфесій, напружені соціально-економічна та криміногенна ситуації.

Усі державницькі люди добре усвідомлювали, що за "поребриком" відпрацьовані декілька сценаріїв дискредитації демократичного вибору українського народу. Це й кібератаки, і несподіваний наплив "небайдужих українців" з непідконтрольних територій, і неприхований троллінг у соцмедіа, і псевдопатріоти, які своїми діями лише намагаються виставити українців якомога агресивніше та карикатурніше.

Утім, ворог зовнішній, на жаль, не єдина загроза демократичним виборам. Підкреслю, що не менші загрози становили політична безвідповідальність, безчесна гра на розпалюванні суспільних пристрастей, змішування власних амбіцій і самоствердження з інтересами народу і держави, втрата розуміння межі між змагальністю та розхитуванням ситуації в державі.

Розуміючи все це, кожен правоохоронець мав чітко усвідомлювати, що найдрібніше посягання на свободу вибору неминуче буде цинічно використовуватися антидержавницькими силами.

За таких умов надзвичайно важливо було провести на державному рівні комплекс необхідних заходів так, аби задіяти увесь потенціал правоохоронної і безпекової системи України для гарантованого забезпечення перебігу усіх виборчих процесів на території держави, відповідно до вимог Конституції України та чинного законодавства.

Важливою запорукою цього стала саме неупереджена й рішуча в застосуванні законних засобів припинення правопорушень позиція органів системи МВС. Координацію та спрямування усієї їх багатогранної і комплексної роботи очолив особисто міністр Аваков Арсен Борисович. Для нього дрібниць у забезпеченні безпеки виборів не було. Все його ставлення до цього надважливого державницького завдання підкреслювало, що існують не дрібниці, а лише важливі деталі, причому навіть найдрібніша з них – відсутність необхідного елементу екіпірування задіяного на охорону особового складу, недостатня відпрацьованість взаємодії, несвоєчасні інформування про виявленні порушення та реагування на них, може коштувати репутації всього підрозділу, заплямувати імідж усієї правоохоронної системи, а головне заподіяти шкоду важливим державницьким завданням. Виявляючи високу вимогливість, керівництво Міністерства і органів системи МВС водночас приділяло велику увагу питанням матеріально-побутового забезпечення несення служби особовим складом, а також можливості реалізації особовим складом права на участь у голосуванні.

Для забезпечення безпеки чергових виборів президента України була задіяна вся багаточисельна система МВС України: Національна поліція, Національна гвардія, Державна прикордонна служба, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Державна міграційна служба, центральний апарат Міністерства внутрішніх справ України.

Старт роботи усіх залучених структур був даний на розширеній колегії МВС за участю керівного складу, як центральних, так і регіональних органів і підрозділів та представників керівництва Центральної виборчої комісії України.

Проте ретельна підготовча робота розпочалася набагато раніше. Ще на початку грудня 2018 року з метою забезпечення координації взаємодії між центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується міністром, щодо моніторингу та аналізу процесів, пов’язаних з виборами президента України, було розгорнуто діяльність Координаційного штабу МВС та групи радників міністра, які очолив радник міністра Іван Стойко. Було розроблено та затверджено міністром План заходів із забезпечення безпеки виборчого процесу.

Після засідання колегії в зв’язку з наближенням реалізації практичних заходів забезпечення безпеки та з метою посилення ролі керівництва міністерства Координаційний штаб було реорганізовано в Міжвідомчий оперативний штаб органів системи МВС. Очолив його перший заступник міністра Сергій Яровий.

Його заступниками в керівництві оперативного штабу були призначені директор Департаменту формування політики щодо підконтрольних міністрові органів влади та моніторингу Василь Боднар та радник міністра Іван Стойко.

Оперативне керівництво особовим складом, задіяним на забезпечення дотримання виборчого законодавства, громадського порядку і безпеки здійснювали особисто голова Національної поліції України генерал поліції першого рангу Сергій Князєв, командувач Національної гвардії України генерал-полковник Юрій Аллеров, Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій генерал-лейтенант служби цивільного захисту Микола Чечоткін, голова Державної прикордонної служби України генерал-полковник Петро Цигикал, голова Державної міграційної служби України Максим Соколюк.

Забезпечувалася належна взаємодія Міжвідомчого оперативного штабу з Секретаріатом Кабінету міністрів України, Службою безпеки України, Генеральною прокуратурою України, Управлінням державної охорони України та Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації. Було розроблено та затверджено міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, головою Служби безпеки України Василем Грицаком та Генеральним прокурором України Юрієм Луценком План спільних дій зазначених органів державної влади під час проведення передвиборної кампанії та чергових виборів президента України.

Робочу групу Міжвідомчого оперативного штабу було розгорнуто на базі Ситуаційного центру Національної поліції. Відповідні міжвідомчі оперативні штаби активно діяли на базі Головних управлінь Національної поліції в усіх регіонах країни.

Основним завданням Міжвідомчого оперативного штабу були моніторинг та аналіз процесів, пов’язаних з проведенням виборів, виявлення чинників, що можуть негативно впливати на стан правопорядку і безпеки, які можуть призвести до порушень чинного законодавства України, прав і свобод громадян, а також напрацювання пропозицій щодо реагування на потенційні загрози. Моніторинг ситуації здійснювався цілодобово.

Необхідно відзначити, що у складі робочої групи Міжвідомчого оперативного штабу та оперативних штабів на місцях працювали представники Всеукраїнської громадянської мережі "Опора". На системній основі здійснювалася робота з громадськими організаціями, які були прихильниками цілком різних політичних сил. Постійно підтримувалася дієва взаємодія зі штабами кандидатів у президенти України.

Уся координація та комунікація постійно відбувались через Міжвідомчий оперативний штаб. Підтримувалася тісна взаємодія з Центральною виборчою комісією. Всі проблемні питання невідкладно вирішувались у взаємодії з виборчими комісіями усіх рівнів та місцевими органами державної влади й органами місцевого самоврядування.

До найменших дрібниць було відпрацьовано взаємодію зі Збройними Силами України в зоні проведення операції Об’єднаних Сил. Там, на Сході України наші славні захисники мужньо і героїчно протистоять російським окупантам, бойовикам і сепаратистам. Вони символічно закликали виборців: "Голосуйте – ми Вас прикриємо!".

Міністром внутрішніх справ України Арсеном Аваковим була визначена задача максимально ефективно спрацювати в обох турах голосування.

Всі без винятку підрозділи органів системи МВС до завершення виборів працювали в посиленому варіанті. Була ретельно спланована розстановка особового складу, розраховані резерви. На другий тур загалом було залучено 133,2 тисячі правоохоронців, включаючи офіцерський склад і курсантів закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання.

Безумовно, основне навантаження традиційно несли поліцейські підрозділи. Цілодобово надійно охоронялися 29 тис. 887 виборчих дільниць. Головним акцентом у поліцейській діяльності Міністром була визначена превенція.

Слід зауважити, що заяв про порушення від людей надійшло немало. Проте виявлені порушення переважно не були тяжкими. Водночас працівники органів системи МВС швидко реагували на всі заяви громадян.

Варто нагадати, що з початку виборчого процесу органами поліції було зареєстровано 11 тис. 79 повідомлень, що пов’язані з виборчим процесом. Усього за вказаними фактами розпочато 426 кримінальних проваджень, з яких 21 вже направлено до суду, ще по 29 провадженням оголошено підозри. У 192 випадках провадження було закрито. Складено 850 протоколів про вчинення адмінправопорушень, з яких 567 направлено до суду, на 144 осіб накладено штрафи.

Вважаю необхідним загострити увагу, що у другому турі складність роботи була привнесена як загостренням пристрастей між прихильниками різних кандидатів, так і браком поля для маневру силами і засобами, особливо на фоні дебатів напередодні "дня тиші". Проте органи системи МВС гідно такий маневр силами і засобами здійснили і забезпечили як безпечне проведення усіх заходів, особливо тих, у яких брала участь велика кількість людей, так і охорону виборчих дільниць усіх рівнів, і транспортування виборчих бюлетенів.

Другий тур голосування пройшов без нештатних ситуацій. Знову-таки, забезпечувалося належне реагування на заяви і повідомлення громадян. Усього під час повторного голосування 21 квітня було зареєстровано 1460 повідомлень, із них по 29 розпочато кримінальні провадження. Серед них переважають випадки незаконного використання виборчого бюлетеня (23). Мали місце також випадки завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян (2) та перешкоджання здійсненню виборчого права, погрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу, порушення таємниці голосування та підробки документів (по одному факту). Складено також ЗО адміністративних протоколів.

Переважна більшість повідомлень стосувалися проведення незаконної агітації (161) та фотографування бюлетенів (88). Зареєстровано порівняно невелику кількість випадків пошкодження бюлетенів (18), спроб підкупу виборців (12) та спроб винесення бюлетенів за межі виборчих дільниць (3).

Пліч-о-пліч з поліцейськими протягом усього виборчого процесу величезний обсяг роботи високопрофесійно здійснили військовослужбовці Національної гвардії України, Державної прикордонної служби, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної міграційної служби.

Зоною особливої уваги безумовно був кордон і лінія розмежування з тимчасово окупованими і непідконтрольними територіями.

Керівництвом Державної прикордонної служби було посилено заходи у пунктах пропуску. Особливо пильно здійснювалася перевірка документів. Завдяки ретельному контролю прикордонників перевезення речей і вантажів у день голосування на виборчі дільниці мирних міст і сіл України не потрапило жодного засобу терору.

Військовослужбовці Національної гвардії сумлінно виконували завдання за призначенням за спільними з поліцією планами.

На найвищому рівні у частині вжиття превентивних заходів щодо недопущення виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах, залучених до виборчого процесу, спрацювали підрозділи ДСНС. Надзвичайних подій допущено не було. На появу на виборчій дільниці під час першого туру голосування на Чернігівщині неадекватного п’яниці з запальною сумішшю миттєво відреагували, загоряння негайно ліквідували. Піротехніки ДСНС постійно були в готовності до негайного реагування спільно з вибухотехніками поліції.

Державною міграційною службою так само було забезпечено чергування своїх працівників, на високому рівні відбувалося виконання завдань за призначенням, пов’язаних з реалізацією громадянами виборчого права.

Вважаю за потрібне зробити ще один важливий акцент. До виборчої компанії в Україні була привернута увага міжнародних організацій і зарубіжних країн, без перебільшення усієї світової громадськості. Керівники дипломатичних місій держав Великої сімки, акредитованих в Україні, у передвиборчий період звертались до міністра Арсена Авакова з клопотанням щодо забезпечення законності та надійного правопорядку в період виборів.

За результатами вжитих органами державної влади України заходів, міжнародні спостерігачі визнали мирний, демократичний і прозорий характер перебігу голосування. Такою є одностайна думка і Центральної виборчої комісії України, і понад 2700 офіційних спостерігачів від 20 міжнародних організацій та 21 іноземної держави, зарубіжних журналістів. При цьому було відзначено, що ті порушення виборчого законодавства, які мали місце, не носили системного характеру і суттєво не впливали на волевиявлення громадян України.

Хочу підкреслити, що водночас міжнародні спостерігачі та акредитовані журналісти були об’єктами спільної посиленої уваги правоохоронців у частині забезпечення безпечного виконання ними своїх завдань під час перебування в Україні. Жодного посягання стосовно зазначених категорій осіб зареєстровано не було.

За результатами виборчої кампанії посли країн "Великої сімки" відзначили: "Ми високо оцінюємо роботу Центральної виборчої комісії та правоохоронних органів за створення правових і безпечних умов, що дозволило українським громадянам в повній мірі реалізувати свої демократичні права в рамках чесного виборчого процесу".

Слід наголосити також на тому, що в процесі підготовки до забезпечення безпеки виборів усі органи системи МВС на високому рівні продовжували виконання усіх своїх обов’язків. У цьому контексті доречно згадати інтерв’ю, яке 23 лютого 2019 року відомому і авторитетному журналісту Сергію Рахманіну дав міністр Арсен Аваков. Торкнувшись багатьох важливих питань, пов’язаних з виборчим процесом, він зокрема сказав: "Для наших противників головне завдання – підірвати довіру до поліції. За будь-якими опитуваннями, яке не візьміть, рівень довіри до НПУ – від ЗО до 37 відсотків. До речі, до інших органів в орбіті МВС – Нацгвардії, ДПСУ, ДСНС – ще вища. Довіра до поліції злітала до 45 відсотків на тлі ейфорійних очікувань. Зараз приземлилася на спокійній, цілком адекватний рівень...! ця довіра, крім усього іншого, спирається на реальні досягнення".

Досягнення є дійсно незаперечні. Найбільш переконливим є належне забезпечення в нелегкий виборчий період громадського порядку і безпеки в усіх регіонах країни та в столиці. Для підтвердження цієї тези наведу деякі дані за перший квартал цього року.

Так, внаслідок ефективної превенції з боку правоохоронних органів кількість зареєстрованих кримінальних порушень, у т.ч. тяжких та особливо тяжких, зменшилась на 14 відсотків. Спостерігається зменшення кількості зареєстрованих умисних вбивств, розбоїв, грабежів, крадіжок, незаконних заволодінь транспортними засобами. Одночасно зросла питома вага розкритих тяжких тілесних ушкоджень із смертельними наслідками, а також кількість розкритих хуліганств. Припинено діяльність 108 організованих груп і трьох злочинних організацій. На 44 відсотки збільшилось кількість викритих фактів торгівлі людьми.

Особовий склад Державної служби України з надзвичайних ситуацій у сфері пожежної безпеки забезпечив гасіння 32 тис. 614 пожеж, в т.ч. 10913 – в житловому секторі, 661-у виробничій сфері, 1122 – на транспорті. Врятували життя 763 людей.

Державною прикордонною службою України виявлено та задокументовано 1776 порушень прикордонного режиму, 10 тис. 956 незаконних перетинань або спроб незаконного перетинання державного кордону України.

Державною міграційною службою України виявлено та задокументовано 9262 порушень законодавства про правовий статус іноземців. Прийнято 3430 рішень про примусове видворення і примусове повернення іноземців та осіб без громадянства. Виявлено 3438 нелегальних мігрантів. При цьому ефективно надавалися паспортні послуги громадянам України. Видано 411,8 тис. паспортів громадян України у вигляді ІД-карток та 1 млн. 213 тис. 447 паспортів громадян України для виїзду за кордон.

Зараз керівництвом МВС проводиться поглиблений критичний аналіз результатів роботи усіх органів і підрозділів, які брали участь у забезпеченні підготовки і проведення чергових виборів президента України. Висновки цього аналізу будуть колегіально розглянуті і практично використані в подальшій оперативно-службовій діяльності, насамперед, в період наступних чергових виборів до Верховної Ради України, що відбудуться у другій половині поточного року.

Підсумовуючи свої роздуми з приводу забезпечення безпеки виборів президента України хочу зазначити, що спільними зусиллями Центральної виборчої комісії, дільничних виборчих комісій, центральних і місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування, органів системи МВС, СБУ та прокуратури, громадських організацій, засобів масової інформації забезпечено проведення виборів президента України у повній відповідності до Конституції України, чинного законодавства України. Упевнений, що і висока культура особового складу органів системи МВС у спілкуванні з міжнародними спостерігачами, їх безпека та приємні враження від перебування у нас також сприятимуть зміцненню авторитету України на міжнародній арені.

Хочу зауважити, що вибори президента України в 2019 році без перебільшення мають доленосне значення для українського народу. І сьогодні ми можемо з гордістю сказати, що в Україні проведені чесні, демократичні вибори президента України, які відповідають найвищим міжнародним стандартам! І в цьому досягненні вагомою є частка діяльності правоохоронців. Нам вдалося гідно відстояти право українського народу на вільний і демократичний вибір.

Доцільним вважаю особливо підкреслити, що вся правоохоронна і безпекова системи в поточному 2019 році у порівнянні з діями правоохоронців, починаючи з 1990 року (перших демократичних виборів народних депутатів України) діяли оперативно, злагоджено, неупереджено, рівновіддалено від усіх політичних сил, професійно і відповідально.

Отже, на завершення як ветеран системи МВС і з погляду власного досвіду державницьких посад, можу сказати: молодці, колеги! Ви гідно, професійно і відповідально працювали під час усієї компанії по виборах Президента України. Так відповідально потрібно діяти і надалі, аби наші співвітчизники жили в безпеці, мирі і злагоді, надійно захищати їх права і свободи.

Слава Україні!

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