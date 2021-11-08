Для бесперебойной работы угольщиков в 2022 году не хватает семь миллиардов гривен

Страсти в угольной отрасли накалились до неприличного. Горняки грозят забастовками и походом на столицу. Терпение на исходе.

Буквально на днях делегация шахтеров из Доброполья, представляющих госпредприятие "Добропіллявугілля – Видобуток", встречалась с министром энергетики Германом Галущенко и его замом Юрием Власенко.

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Я также присутствовала на этой встрече, поэтому рассказываю: вопрос у горняков все тот же – катастрофическое недофинансирование отрасли.

Для бесперебойной работы угольщиков в 2022 году не хватает минимум семь миллиардов. Денег на модернизацию шахт и новые лавы в Бюджет-2022 не закладывают. Все мои инициативы и предложения коллег блокирует Минфин.

У Минэнерго элементарно не хватает полномочий, чтобы решить проблему. Это при том, что угольная генерация остается основной маневренной мощностью!

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Буквально на прошлой неделе премьер Шмыгаль минимум дважды высказался о необходимости увеличения добычи угля. Первый раз – в ходе визита на Донбасс, второй – по результатам поездки в Запорожскую область.

В условиях энергетического коллапса это единственное адекватное предложение. Из-за дефицита угля на государственных ТЭС уже сегодня мы вынуждены сжигать драгоценный газ.

Дайте шахтерам возможность полноценно развиваться, тогда и электроэнергию импортировать не придется, и собственный уголь появится в нужных объемах, и веерных отключений электроэнергии сможем избежать, и отопительные сезоны будут стартовать вовремя.