Долги по зарплате превысили миллиард: шахтеры Донбасса требуют реакции президента

Ситуация с выплатой зарплат шахтерам вновь приобретает угрожающие масштабы. По состоянию на 21 апреля долг перед работниками госшахт перевалил за полтора миллиарда гривен.

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Полтора миллиарда! При этом с начала года он увеличился на миллиард.

Вчера встречалась с представителями профсоюзов горняков Донецкой области. Услышала много лестных слов в адрес правительства.

Людей удивляет безразличие, с которым к ним относятся в столице. Они работают фактически на линии огня. Это адский и опасный труд, с недавних пор еще и неоплачиваемый.

Ни копейки денег не выделяется на развитие и модернизацию, идут разговоры о закрытии угледобывающих предприятий. А ведь речь идет о моногородах, где местные бюджеты – под угрозой разорения.

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Если правительство срочно не вмешается, то Доброполью, Мирнограду, десяткам шахтерских городков Донбасса грозит вымирание.

А если учесть, что шахты еще и отключают от электроэнергии, то это вообще чревато экологической катастрофой.

Шахтеры просят президента Зеленского лично вмешаться в ситуацию, чтобы срочно погасить долги по зарплате и решить вопрос с поставками электроэнергии на шахты. Требуют диалога и личной встречи. Постараемся организовать.

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