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Виктория Гриб

Два миллиарда гривен ежегодно – необходимый минимум для преобразований в угольной отрасли

Виктория Гриб

народный депутат Украины

23 сентября, 16:07
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Кабинет министров одобрил концепцию государственной программы трансформации угольных регионов Украины на период до 2030 года. Решение принято на заседании правительства. Считаю его победой здравого смысла, отчасти личным достижением.

За два года мы прошли колоссальный путь, работая сообща в рамках Координационного центра по вопросам трансформации угольных регионов Украины при Кабинете министров и одноименного межфракционного депутатского объединения в Верховной Раде, которое я имею часть возглавлять.

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Справедливое преобразование угольной отрасли не только повысит эффективность работы госшахт, но также обеспечит долгожданную диверсификацию экономики почти двадцати территориальных громад Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской и Львовской областей с населением около 850 тысяч человек.

Это громады, которые всецело зависят от предприятий отрасли и тепловой генерации, ведь до 70 процентов занятого там населения работает именно на угледобывающих или смежных предприятиях, либо в социальной сфере, обслуживающей городскую инфраструктуру. А ведь в некоторых ОТГ уголь – это единственный доступный энергоноситель.

И все бы ничего, вот только большинство госшахт – убыточные и требуют постоянной финансовой поддержки из бюджета. Две трети оборудования отработали срок эксплуатации, дотации не покрывают убытки, ежемесячно возникают задержки выплат заработной платы.

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Для преодоления проблем социально-экономического развития отрасли мы сформировали концепцию справедливой трансформации угольных регионов. Предложенная модель ориентирована на создание новых возможностей для жителей этих территорий путем диверсификации экономики. Такая инициатива широко поддерживается международными организациями и правительствами, которые уже частично прошли этот непростой путь ранее.

Согласно проекту, общий объем финансирования программы на 2022-2030 годы составит 15,7 млрд грн, из них из госбюджета – 3,6 млрд грн.

Начиная с 2022 года, из госбюджета правительство намерено выделять около 400 млн грн на программу трансформации. А вот с этим в корне не согласна. Необходимый минимум – 2 миллиарда гривен ежегодно. Это то, на чем я лично буду настаивать во время рассмотрения проекта бюджета в сессионном зале. В целом же концепция абсолютно правильная, а ее реализация – единственный путь преодоления кризиса и трансформации угольной отрасли.

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