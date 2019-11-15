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Виктория Гриб

народный депутат Украины

"Энергетическая" активность Рады вредит украинцам

15 ноября, 15:49

Внимание – вопрос на засыпку. Зачем было в муках рожать многострадальное Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, если сейчас его благополучно "сливают"? Ведь последние "энергетические" инициативы парламента не только вредят самим украинцам, но и перечеркивает ту титаническую работу, которой годами занималось государство. Фактически, они означают отказ от обязательств по имплементации законодательства Европейского Союза в энергетической сфере.

Взять хотя бы законопроект №2233 авторства Камельчука и Ко. Его задача предельно проста – уничтожить конкурентный рынок электроэнергии. Тот самый рынок, под запуск которого Украина получала от Евросоюза миллионы евро. Законопроект спешно принят в первом чтении, потому что кое-кому из приближенных к власти очень хочется ввести ручное управление ценами.

Этот законопроект принимать НЕЛЬЗЯ. Сперва его необходимо согласовать с европейскими партнерами, которые – подчеркиваю – выделяли средства под создание в Украине энергорынка. Они могут рассматриваться в парламенте только после того, как мы получим заключение Еврокомиссии.

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Это не просто чья-то "хотелка". Обязательство "сверять часы" с европейцами предусмотрено на законодательном уровне. Глава энергетического комитета Андрей Герус это прекрасно понимает. Тем не менее, делает все для того, чтобы ответ Еврокомиссии либо вообще не появился, либо поступил уже после второго чтения.

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Зная это, я заранее обратилась в Еврокомиссию и получила официальный ответ о том, что необходимо провести тщательный анализ на предмет совместимости указанного законопроекта с законодательством ЕС. Это до сих пор не сделано. И это огромная проблема.

Если глава энергетического комитета решил поставить крест на европейской интеграции, тогда это другое дело! Но пусть он скажет об этом открыто. Уверена, у него появится много почитателей.

Энергетика – одна из важнейших направлений нашего сотрудничества с Евросоюзом. Поспешные и непродуманные решения здесь недопустимы.

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энергетика Еврокомиссия Соглашение об ассоциации с ЕС Андрей Герус Виктория Гриб

Источник: Сегодня

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