Энергетика – в шаге от коллапса. Как преодолеть кризис?

Позавчера я обратилась к президенту, премьеру и спикеру Верховной Рады. Рассказала о кризисе в энергетике и преградах, которые блокируют ее развитие. О том, что известно давно. О том, что никто не спешит решать. Накипело, поверьте. Отрасль захлебывается. Отрасль в шаге от коллапса.

Судите сами. Несмотря на снижение потребления электроэнергии в отопительный сезон 2019-2020, Украина увеличивает импорт энергоресурсов. Красноречивые цифры это подтверждают. Суммарный объем импорта электроэнергии из РФ и Беларуси составил более 1 млрд кВтч. Из ЕС мы импортировали 2,5 млрд кВтч. При том, что ранее мы только экспортировали. И можем это делать дальше. Также вырос импорт угля до 3,2 млн т против 2,6 млн, что привело к накоплению его рекордных запасов на складах – 2,8 млн тонн. Это невостребованный уголь, за который шахтеры не получили денег и энергетики не выработали электроэнергии и не получили денег. Если ситуация продлится, то к концу апреля запасы угля превысят физическую емкость складов на ТЭС и шахтах. Убытки ТЭС по году превысят 12 млрд грн.

Кризис в энергетике уже привел к остановке крупнейшего шахтоуправления Добропольеуголь с 8 тысячами сотрудников. В простое уже находятся три государственных угольных актива – Селидовуголь, Южно-Донбасская-1 и Волыньуголь.

Реклама

Чтобы решить кризис в отрасли, необходимо немедленно менять энергетическую политику страны: назначить министра энергетики, провести аудит деятельности энергетического комитета Рады, закрыть импорт электроэнергии из России и Беларуси, сформировать корректный энергетический баланс, обеспечив сбыт энергетического угля внутри страны.

В тренде ЕС даст Украине 200 млн евро на борьбу с коронавирусом: куда пойдут деньги

Нужно развязать проблемы взаимных долговых претензий участников рынка электроэнергии. Вопрос неплатежей за коммунальные услуги – еще одна актуальная проблема. Задолженность коммунальных предприятий перед поставщиками электроэнергии растет. Очевидно, что форс-мажор в виде пандемии и карантина нельзя не принимать во внимание. Но сейчас важно поддержать отрасль и избежать накопления долгов. Предыдущий вариант изменений в бюджет предусматривал сокращение субсидий. Этого допустить нельзя. В противном случае нас ждет коллапс. Я подала правку, которая позволит начислять субсидии в полном объеме.

Я очень надеюсь на то, что руководство страны меня услышит. Очень важно как можно быстрее помочь отрасли преодолеть кризис и убрать преграды, тормозящие ее развитие.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама