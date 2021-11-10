Государство полностью провалило подготовку энергетики к зиме

История о том, как упорно идти к энергетической зависимости от России и Беларуси и в конечном итоге прийти к губительному импорту электроэнергии – это самое настоящее позорище.

Из государства, полностью покрывающего собственные потребности в электричестве, из страны – экспортера электроэнергии Украину превратили в "энергетического наркомана", зависимого от очередной "дозы".

Реклама

Дозы, иностранные поставки которой, в любой момент могут прекратить.

Позавчера Беларусь уведомила украинские компании об остановке экспорта в электроэнергии. А вчера заявила, что поставки продолжит. Что белорусы решат завтра, известно одному только Господу Богу. И нечего на них обижаться. Такова современная политика – действовать в рамках своих интересов.

Иной вопрос, могла ли Украина заранее подготовиться к подобному развитию событий? Однозначно. Два с половиной года я изо дня в день обращала внимание на кризис в энергетике и в угольной промышленности. Государство проблему игнорировало.

Реклама

Дошло до того, что весной-летом у украинских ТЭС не оказалось денег на закупку угля. В октябре работали лишь десять процентов энергоблоков государственных ТЭС. 10%!!! Их угольные склады практически пусты: запасы угля на уровне 98 тысяч тонн – это намного ниже минимально допустимого уровня.

Частные ТЭС активно завозят уголь, работая с максимальной загрузкой, но все равно не могут покрыть все потребности страны в электроэнергии из-за почти полной остановки государственных ТЭС.

Импорт электроэнергии из Беларуси пришлось начать из-за дефицита угля на складах украинских тепловых станций и отсутствия резервов газа. Это в свою очередь произошло из-за нежелания финансировать работу государственных шахт в нужных объемах, не желая тратить деньги на газ весной, когда он стоил копейки. Общая сумма задолженности перед шахтерами уже приближается к двум миллиардам гривен!

Реклама

Вместе с коллегами по Раде мы подавали правки к бюджетам на 2021 и 2022 год, предлагали увеличить расходы на финансирование программ поддержки угольной отрасли, что позволило бы рассчитаться с долгами перед шахтерами, заложить новые лавы и накопить необходимые запасы угля! Это позволило бы относительно спокойно пройти осенне-зимний период, не прибегая к импорту электроэнергии. Нас не услышали.

Сейчас мне интересно, кто ответит за полностью проваленную подготовку энергетики к осенне-зимнему сезону? Может быть те, кто два года рассказывал нам, как важно налаживать импорт из Беларуси и России, какая плохая и дорогая тепловая генерация, когда есть дешевый импорт?