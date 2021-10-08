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Виктория Гриб

Игнорировать проблемы шахтеров-регрессников недопустимо

Виктория Гриб

народный депутат Украины

8 октября, 15:58
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За два года работы в парламенте я повидала всякого – научилась прощать, не отвечать на оскорбления, абстрагироваться от хейта оппонентов. Вот только не привыкну к скотскому отношению к людям, которое время от времени проявляется прямо у меня на глазах.

Вчера под стены Рады съехались шахтеры – инвалиды труда, пострадавшие и члены семей погибших на производстве. Несколько месяцев они протестуют против ликвидации Фондов соцзащиты – не хотят, чтобы их деньги передали в госбюджет, опасаются потерять регрессы. Я хорошо знакома с этой проблемой, поскольку готовила соответствующие правки к законопроекту №2743.

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Месяцами вопрос не решается, люди вынуждены ехать в столицу, где их не хотят слушать. Еще вчера они были героями – добывали уголь и развивали национальную энергетику, а сегодня от них шарахаются – отгораживаются полицейскими шеренгами, преграждают дороги автобусами. Зачем? Почему? Ведь никто не нарушает общественный порядок, люди приехали поговорить с властью, которую сами же избрали.

Я прошу вице-спикера Стефанчука пропустить на переговоры в Раду инициативную группу от митингующих. Спустя полтора часа такая встреча была организована с участием главы комитета по вопросам социальной политики Галиной Третьяковой. Сказать, что стороны пришли к общему знаменателю, увы, не могу. Переговоры будут продолжены. Радует, что они вообще стартовали. Надеюсь, в итоге парламент обратит внимание на проблему этих людей и пойдет им на встречу. Обещаю сделать для этого все необходимое.

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