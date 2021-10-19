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Виктория Гриб

Импорт электроэнергии из Беларуси — неудачное и, видимо, неизбежное решение для Украины зимой

Виктория Гриб

народный депутат Украины

19 октября, 14:57
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Энергетическая политика власти в очередной раз проявила свой результат. Украина официально готовится возобновить импорт электроэнергии из Беларуси. Хотя еще недавно отдельные представители власти заявляли, что это угрожает национальной безопасности Украины. Однако недостаточные запасы угля на государственных ТЭС и ТЭЦ поставили под сомнение способность страны пройти зиму без посторонней помощи.

По состоянию на 18 октября запасы угля на складах ТЭЦ и ТЭС составляют 752,9 тыс. тонн вместо запланированных 2,89 млн. Фактические запасы угля меньше плановых в 3,8 раза. Из-за отсутствия топлива не работают 10 из 23 энергоблоков "Центрэнерго". Ситуация намного хуже, чем в прошлом году.

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В энергетике – абсолютно все процессы взаимосвязаны. Проблемы с угледобычей – прямое следствие бездумного импорта электроэнергии в прошлые годы. Угольной промышленности просто не дали возможности полноценно развиваться. Вместо того, чтобы вкладывать средства в модернизацию шахт, закладку новых лав, рассчитаться с долгами перед шахтерами, деньги выводили за границу, закупая там электроэнергию.

К тому же конъюнктура на мировых рынках изменилась – газ рекордно подорожал, Китай массово покупает все свободные запасы угля у контрагентов Украины. Цена на уголь в Европе выросла с 57 долл. за тонну до 240 долл.

Частные компании Украины более продуктивны в кризисной ситуации – они наращивают добычу и импорт угля для себя и еще помогают государственным. Например, частная ДТЭК Энерго поставила 37,5 тыс. тонн угля государственной "Центрэнерго". Но этого также не хватит.

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Последствия импорта белорусской электроэнергии для Украины будут неблагоприятными. Во-первых, Беларусь считает нашу страну недружественной, поэтому вполне может отказаться от поставок в критический момент. В этом случае нам не избежать принудительного отключения промышленных предприятий, что приведет к тяжелым экономическим и социальным последствиям.

Во-вторых, если все же Беларусь согласится, то в неравных условиях окажутся украинские производители, ведь белорусы и россияне продолжат уничтожать украинскую генерацию демпинговыми (искусственно заниженными) ценами. В-третьих, возобновление импорта э\э из Беларуси поставит под угрозу объединение украинской энергосистемы с энергосистемой Европейского Союза.

На мой взгляд, стратегические минусы перевешивают сиюминутную выгоду. Другое дело, что сама энергетическая политика не оставила выбора. И это будет очень опасный отопительный сезон. Для того, чтобы прожить его относительно стабильно, в бюджете на 2022 год необходимо дополнительно предусмотреть на нужны угольщиков минимум 7 миллиардов гривен. Не сделаем этого – столкнемся с массой неприятностей.

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