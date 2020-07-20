Итог кризиса в зеленой энергетике покажет, как Украина относится к инвесторам

Правительство Украины сдает серьезный экзамен на умение работать с инвесторами. Более 600 компаний из 20 стран мира, несмотря на то, что наша страна находится в состоянии войны, вложили инвестиции в нашу зеленую энергетику. Общий объем средств превысил 8 млрд евро. Каждый инвестор разработал свой бизнес-план, взял под него финансовые обязательства. В свою очередь украинское правительство гарантировало компаниям неизменность правил игры и определенный уровень зеленого тарифа до 2030 года.

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В прошлом году в украинской энергетике разразился серьезный кризис. Его вызвали как объективные экономические причины, так и субъективные: лоббизм финансово-промышленных групп, которые хотят зарабатывать на энергоносителях и электроэнергии.

Кризис привел к росту неплатежей. К началу июня задолженность ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями чистой энергии выросла до более 14 млрд грн. Стало ясно, что Украина не может выполнить условия договоров с инвесторами.

Долгие переговоры инвесторов и украинского правительства (при участии европейского энергосообщества) закончились в июне – подписанием Меморандума. В нем – компромиссные отступления от первоначальных договоренностей. Например, снижение тарифов для солнечных электростанций на 15%, а для ветровых – на 7,5%. Инвесторы вряд ли были в восторге, ведь их обязательства перед банками и акционерами никуда не делись. Тем не менее, пошли на встречу правительству, понимая, что Украина переживает кризис из-за последствий Covid-19. А это не что иное, как форс-мажор.

Еще в прошлом году правительство и ВРУ направили развитие зеленой энергетики в новое русло. Вместо системы поддержки отрасли по зеленому тарифу, государство начало переход на систему проведения аукционов по распределению поддержки. Таким образом повышается уровень конкуренции среди зеленых энергетиков, и разрешается долговая проблема.

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Но за последний год ситуация в энергетике значительно ухудшилась. Для реализации закона про аукционы понадобилась новая "дорожная карта". Ею стал законопроект №3658, разработанный правительством и производителями зеленой энергии. Документ соответствует положениям Меморандума.

Тем не менее, в парламенте нашлись политические силы и отдельные народные депутаты, которые хотят сорвать договоренности, содержащиеся в Меморандуме. Уже на этот момент к законопроекту подано… более тысячи правок! Среди их авторов – народные депутаты, известные также поддержкой законодательного разрешения импорта электроэнергии из России.

Хочу напомнить всем тем, кто пытается играть в политические игры вокруг Меморандума, что на кону – судьба экологически чистой отрасли экономики. В 2019 году она принесла в бюджет 19,8 млрд грн налогов – больше, чем другие виды энергетики. Надеюсь, что в парламенте хватит здравомыслящих, и после рассмотрения всех правок законопроект №3658 будет полностью соответствовать Меморандуму. Иначе Украину ждут долгие и дорогостоящие судебные тяжбы с инвесторами. И, скорее всего, выплаты многомиллионных компенсаций. А еще – потеря доверия к стране, на восстановление которого уйдут годы.

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